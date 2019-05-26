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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Хохлов: Парадоксальный сезон. Но дальше будет прогресс

Главный тренер «Динамо» — об открытии нового стадиона и будущем, которое ждет команду.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Поздравляю всех динамовских болельщиков и просто болельщиков с открытием того прекрасного стадиона. Конечно, хотелось бы завершить первую игру победой, но, к сожалению, этого не получилось. Ничья, может быть, не самый плохой результат, но осадок остался, — сказал Хохлов на пресс-конференции.

— В конце сезона расцвел Кардозу. С чем связываете?

— У любого игрока есть время на адаптацию. К тому же Кардозу не прошел нормальную предсезонку летом — не только в «Динамо», а вообще. Всю зиму он был с нами, прошел полноценные сборы, вписался в наш коллектив по полной программе. Наверное, поэтому он стал лучше играть.

— Он может стать вторым Данни?

— Хотелось бы, чтобы он стал для «Динамо» не хуже Данни.

— Как воспринимаете этот сезон в целом?

— Конечно, мы не на такое место в таблице рассчитывали. Сезон получился парадоксальный для нас. Это как сегодня: мы не забиваем свои явные голы, а нам залетает все — два удара, пенальти, и все — голы. Весь сезон можно охарактеризовать сегодняшней игрой.

— Что можете сказать про газон?

— Это скорее игроки должны говорить. Его готовили в быстром режиме, поэтому, конечно, он еще на 100 процентов не готов. Нужно чтобы он чуть-чуть настоялся, со временем он станет еще лучше.

— В каком состоянии Луценко?

— У него, скорее всего, перелом руки. Или пальца. Диагностировать сейчас не могу, но с рукой у него точно есть проблемы.

— Как вам тренерская скамейка на стадионе? Видно что-то?

— Когда стоишь — хорошо (улыбается), а когда сидишь — слишком низко. Наверное, поэтому и стоял большую часть времени.

— Слухов о «Динамо» много. Благополучное будущее? Много изменений будет в составе?

— Прогресс должен быть, и он будет. По непосредственно игрокам и другим вопросам договорились, что сядем и будем договариваться после заключительной игры чемпионата. Это касается в первую очередь тех, у кого заканчиваются контракты.

Игорь Черевченко: «Есть опасения, что придется собирать “Арсенал” заново»

— Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с открытием стадиона, — отметил Черевченко на пресс-конференции. — Думаю, что праздник получился: шесть мячей в чемпионате России не часто можно увидеть. По игре могу сказать, что «Динамо» в первом тайме было лучше мобильнее, пришлось вносить коррективы в перерыве. Когда наша команда увеличила скорость, у них возникали проблемы. То же самое и наоборот: когда «Динамо» увеличивало скорости, не успевали уже мы. Это было хорошо заметно по первому тайму. Шесть голов… без ошибок футбола не бывает.

— Подведите итоги сезона, они для «Арсенала» замечательные.

— Думаю, о сезоне много говорить не надо. Удачный сезон для «Арсенала», для всей Тульской области, для всех болельщиков, переживающих за клуб. Сейчас отдохнем три недели и будем готовиться к новому сезону. По футболистам скажу так: пока ведутся разговоры с теми клубами, которым футболисты принадлежат. В ближайшие 10 дней будет полная информация.

— Нет опасений, что этот «Арсенал» придется перестраивать в межсезонье? У вас же 12 человек могут команду покинуть летом.

— Опасения у любого тренера есть. Это настораживает конкретно меня. Есть налаженные игровые связи между футболистами. Если уйдет большое количество игроков, придется собирать команду заново. А летняя пауза, к сожалению, очень короткая. Повторюсь, все более-менее ясно будет дней через 10.

— Обстановка на стадионе давила на игроков «Арсенала»? Может быть, поэтому команда так быстро пропустила?

— Я думаю, скорее наоборот. Всегда хочется в новую эпоху, с новым стадионом, войти с победы.

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