«Снова обогнали “Спартак” на финишной прямой. Мелочь, а приятно»

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА закрыл сезон праздником в игре с «Крыльями Советов». Стартовый удар Евгения Гинера, отмечающего сегодня 59-летие, поздравление Виктора Гончаренко, у которого на неделе родилась вторая дочь, дубль Федора Чалова, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата, и финальные 6:0.

Но что будет дальше? После игры на вопросы о перспективах ЦСКА и игре команды ответили генеральный директор клуба Роман Бабаев и главный тренер Виктор Гончаренко.

Роман Бабаев: «Есть прогресс в переговорах по Влашичу»

— ЦСКА сохранил четвертое место, вышел в групповой этап Лиг Европы. Довольны результатом? — вопрос Бабаеву.

— Безусловно, доволен. Получился праздник. И подарок Евгению Ленноровичу, и самая крупная победа в сезоне, и Федя Чалов стал лучшим бомбардиром, и баскетболисты ЦСКА (победители Евролиги. — Прим. «СЭ») пришли. Одни положительные эмоции. Понятно, что хотелось бы быть чуть выше в турнирной таблице, но с другой стороны на финишной прямой второй год подряд обгоняем «Спартак» — мелочь, а приятно. И с точки зрения еврокубковых перспектив начинать с группы удобнее — важно, не будет дополнительных квалификационных матчей, это очень серьезное подспорье в подготовке в межсезонье. Поэтому доволен, что на такой мажорной ноте закончили сезон.

— Только что мимо нас прошел Бекао. Он пока не знает, останется ли в команде. Вы на прошлой игре сказали, что на этой неделе будет ясность.

— Мы продвинулись. К сожалению, пока не удалось договориться окончательно. Надеюсь, сохраним Родриго в команде.

— А Николу Влашича?

— То же самое. Есть прогресс в переговорах. Предпосылки, что мы договоримся с «Эвертоном», есть. Хотя пока подпись не стоит, говорить можно сколько угодно.

— Что с Аланом Дзагоевым?

— С ним тоже близки к компромиссному варианту. Думаю, что в ближайшее время объявим.

— Мариу Фернандес?

— Сам с интересом читаю новости про него. Никаких официальных подтверждений пока нет.

Виктор Гончаренко: «Пообещали себе, что будем бороться за первое место. И молодые ребята себя закрепостили»

— Если мы сверим ощущения, что были в августе, и ощущения в декабре после побед над «Реалом», они совсем разные, — сказал главный тренер ЦСКА. — И после тех побед от нас стали многого ждать. Мы себе пообещали, что будем бороться за первое место. И эти молодые ребята себя закрепостили. В результате пришли к тому, что весной отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Наверное, заслужили это четвертое место.

Отметил бы неопределенность с основной схемой игры. И стартовый состав должен быть более четким и понятным. У нас этого, к сожалению, не было.

Была нехватка опыта, не понимали, что такое ритм игры. Также не стоит забывать, что некоторые игроки, которые провели хороший сезон, в прошлом году не имели игровой практики. Тот же Аметов, который сидел в бухгалтерии — у него до сих пор такое прозвище, и Бекао, и Обляков, у которого нестабильной была ситуация. Много кто. Посмотрим, как мы сможем усилиться, любой команде нужна свежая кровь.

— Бийол будет и дальше играть в нападении, если никого не купите?

— Он выполняет эту роль, потому что большинство команд играет в закрытый футбол. Для того, чтобы вскрыть оборону соперника, нужны вот такие игроки как Бийол, которые могли бы побороться за мяч. Понятно, что мы брали его как опорного полузащитника, но там нужна другая скорость работы с мячом. На этой позиции лучше работают с мячом Обляков и Ахметов. А Бийол на данный момент полезен на позиции нападающего.

— Можно ли сказать, что делаете из Ахметова Канте, а из Облякова — Де Брейне?

— Мои главные задачи — улучшать футболистов, их технические и тактические навыки. А Канте и де Брейне — это ваши сравнения.

— Насколько верили, что «Оренбург» отнимет очки у «Спартака»?

— Наша задача была получить удовольствие от игры. Отдельное спасибо болельщикам, посещаемость за год возросла.

— Почему заменили Бекао? И какие шансы, что он и Влашич останутся в команде?

— Из-за травмы, он попросил замену. Бекао и Влашич хотят остаться. Надеюсь, в ближайшее время мы все вопросы утрясем.

— Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата. Была установка, чтобы забил?