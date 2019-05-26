Главный тренер ФК «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил об уходе со своего поста. Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил об уходе со своего поста. Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.
«У меня закончился контракт, поэтому я покидаю «Анжи», — сказал Адиев.
«Анжи» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 15-е место в Российской