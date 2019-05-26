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21:00 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ФК «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил об уходе со своего поста. Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня закончился контракт, поэтому я покидаю «Анжи», — сказал Адиев.

«Анжи» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 15-е место в Российской премьер-лиге, набрав 21 очко.

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