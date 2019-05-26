Главный тренер ФК «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Главный тренер ФК «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил об уходе со своего поста. Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.