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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Оренбурга»: Не говорил, что уйду, но это не от меня зависит

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов заявил, что у него нет желания покидать команду, но его будущее зависит от решения руководства.

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Источник: Спорт РИА Новости

Федотов работает в «Оренбурге» с августа 2017 года, под его руководством клуб вышел в премьер-лигу. В сезоне-2018/19 «Оренбург» занял в РПЛ 7-е место.

«Я такого не говорил, что куда-то собирался уходить. Это пока все газеты… Будем садиться, разговаривать. Не от меня же зависит. Я остаюсь. Вы рады, а, может быть, кто-то не рад. Здесь не я решаю, у нас есть руководство, которое принимает решение. Я не люблю скакать, не люблю бегать, это для меня непросто. Новый коллектив, новая адаптация — нужно привыкать, нужно людей, которые тебя окружают, обращать в “свою веру”. Это грандиозный труд. Здесь мы в начале пути, и хотелось бы продолжить это поступательное движение всем вместе», — сказал Федотов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на канале «Оренбурга» на YouTube.

В заключительном туре сезона «Оренбург» обыграл московский «Спартак» — 2:0.

«Победа заслуженная, очень симпатичный футбол, комбинационный. Наверное, только мастерство вратаря не позволило нам решить исход поединка в первом тайме, — отметил Федотов. — Не надо лукавить, что мы ставили какие-то задачи (на сезон — ред.). Мы хотели показать, зарекомендовать себя, обрести уверенность, адаптироваться в РПЛ. Я думаю, что нам это удалось».

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