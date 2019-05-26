В 2010-м с двумя поражениями не давалось серебро. Теперь с шестью выигрывают РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Давайте просто возьмём цифры.

В первом сезоне при системе «осень-весна» победителем гладкого сезона стал «Зенит», проигравший за 30 матчей всего три. Три поражения было и у ЦСКА, и в промежутке 3−6 поражений уместились лишь эти две команды. За несколько месяцев до этого, в 2010-м, случилась уникальная история: «Рубин» проиграл всего дважды, но не стал даже вторым. «Зенит» обошёл Казань на 10 очков, а ЦСКА — на четыре. Такой была конкуренция.

Сезон-2012/13: в промежутке из такого же количества поражений, от четырёх (минимальное количество) до семи, уместились четыре команды. Сезон-2013/14: от пяти до восьми поражений — четыре команды, остальные больше. Сезон-2014/15: от трёх до шести — две команды. Сезон-2015/16: от пяти до восьми — шесть команд (чувствуете отрицательную динамику?). Сезон-2016/17: от четырёх до семи — четыре команды. Сезон-2017/18: от пяти до восьми — пять команд.

И сезон нынешний. Всего во второй раз в осенне-весенней истории нашего футбола чемпион проиграл сразу шесть матчей — это раз. И два: в промежутке от шести до девяти поражений (впервые промежуток именно такой) уместились девять команд. ДЕВЯТЬ. Ровно половина чемпионата: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Ростов», «Рубин» и «Динамо». Между первым и 12-м местом всего три поражения (внимание: речь идёт не об очках, а именно о поражениях).

О чём это говорит? О том, что унылый штамп «каждый может обыграть каждого» — теперь действительно про нашу лигу. Происходит это потому что реального класса, который в первую очередь заключается в стабильности, нет ни у одной команды. Пять-шесть лет назад лидеры чемпионата имели больше качественных футболистов и играли сильнее, а аутсайдеры реже использовали схему с пятью защитниками и двумя опорными. Теперь лидеры подравнялись в худшую сторону, а схема 7−0−3 — самая популярная за пределами двух столиц.

Вместе с уходом дорогих легионеров, которые давали индивидуальное качество, пришло и обеднение в плане идей. Главная задача для большинства тренеров — не строить собственный футбол (что приводит к развитию лиги и повышению зрелищности), а построить автобус или взломать его; в зависимости от толщины клубного кошелька.

Это легко доказать по одному показателю. В последние недели многое говорилось о том, что лучшие бомбардиры РПЛ стали забивать меньше, но можно обратить внимание и на другой факт. Всего один футболист добрался до десяти голевых передач, и это Артём Дзюба. Артём — отличный футболист, который в этом сезоне показал, что готов жертвовать личной статистикой ради командного успеха, но это одновременно и аномальная, и хорошо характеризующая РПЛ история.

У Дзюбы 0,26 xA: с таким показателем ожидаемых ассистов он был бы в конце второй десятки в АПЛ, в конце первой десятки — в Испании, или в середине третьей десятки в Бундеслиге. В России же он действительно в числе лучших, и это тот случай, когда для вскрытия глубоких оборонительных линий используются не индивидуальная техника и не командные взаимодействия, а габариты, мощь и борьба. Едва ли такое может говорить о высоком качестве и идейности футбола.

Схема построения атак чемпиона, включавшая в себя два обязательных элемента — длинные передачи от центрального защитника и открывания Дзюбы во фланговые и полуфланговые зоны, даёт ответ, почему турнир подравнялся в худшую сторону. Против команд, которые используют забросы и игру таргетмена, были применены забросы и игра таргетмена — раз система игры примерно одинакова, то каждый действительно может выиграть у каждого.