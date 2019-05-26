«Зенит» возродился. «Спартак» развалился. ЦСКА построился

Источник: Спорт-Экспресс

Окончание сезона-2018/19 почти для всех стало большим праздником. Шикарная погода, яркий футбол (ни одного матча со счетом 0:0), красивые стадионы, единение с болельщиками.

ЦСКА уверенно разгромил «Крылья» — шесть мячей, причем два из них — на счету лучшего бомбардира чемпионата Федора Чалова.

«Зенит» покуражился над «Енисеем», показал новое табло по периметру арены, трогательно попрощался с Нету и Анюковым и даже великодушно позволил красноярцам забить. Последний гол в премьер-лиге — чемпиону. Будет что вспомнить!

«Динамо» открыло свой дом веселыми 3:3 с участником еврокубков тульским «Арсеналом», а после финального свистка на поле свеженькой арены выскочили несколько смелых фанатов — и спокойно, без драк и скандалов, вернулись на трибуны с трофеями от игроков.

«Краснодар» и «Локо» без особых сложностей выиграли у «Рубина» и «Уфы» и тоже тепло поблагодарили болельщиков за поддержку в сезоне. «Быки» выстригли на газоне номера Перейры и Каборе, которые покидают команду. Железнодорожники, занявшие второе место, включили на всю арену гимн Лиги чемпионов. Класс!

Так или иначе все главные действующие лица сезона завершили его на мажорной ноте.

Все, кроме «Спартака». Красно-белые со свойственной себе щедростью подарили праздник сопернику — «Оренбургу». После финального свистка команда Владимира Федотова отмечала так, будто сама вышла в еврокубки, но в Лиге Европы играть «Спартаку» — с третьего отборочного этапа. А вот ЦСКА, благодаря провалу красно-белых, начнет сразу с группового турнира.

Можно было бы использовать проверенный художественный прием и написать, что матч с «Оренбургом» стал олицетворением всего сезона для «Спартака», но это не так. Безвольные 0:2 в последнем матче с двумя курьезными голами — не олицетворение, а закономерный итог процесса деградации. И сравнивать выезд в Оренбург с осенними матчами — несправедливо по отношению к самому «Спартаку» того периода. Далеко не идеальному, проблемному, но все-таки еще не такому разрозненному, как сейчас.

Удивительно вспоминать начало сезона — в гостевых матчах «Спартак» играл вничью с «Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА, побеждал «Краснодар», и это казалось так себе результатом. Массимо Карреру уволили, когда красно-белые шли в одном очке от второго места, а в чемпионате у него было три поражения. Высокие стандарты, которые задал сам Массимо, сыграли с ним злую шутку. Теперь, конечно, порог ожиданий ниже. Руководство готово терпеть. Во имя строительства нового молодого «Спартака».

О том, как именно будут строить команду, в клубе поговорят во вторник, на совете директоров. Кто это будет делать — уже известно. Стратегическое решение сделать ставку на Кононова было принято на предыдущем заседании. И пока что это кажется весьма рискованным шагом.

«Спартак» и умение держать удар

Не очень понимаю, как доверие руководства и участие в трансферной кампании поменяет некоторые черты Кононова, которые проявились уже сейчас.

Главная из них — Олег Георгиевич плохо держит удар.

Возможно, он лучше, чем Каррера, понимает в тактике (это предположение), тоньше чувствует возможности футболистов, интереснее выстраивает тренировочный процесс. Но прошедшие полгода показали, что Кононов гораздо хуже справляется с давлением. Иными словами — очень быстро плывет, если что-то не получается. Эту неприятность можно пережить, когда ты работаешь в «Краснодаре» или, тем более, в тульском «Арсенале». Но работа в «Спартаке» это постоянный стресс. Выдерживать его — целая наука.

В Катаре, где у «Спартака» все получилось, Кононов держался великолепно — атмосфера наладилась, команда раскрепостилась и внимательно слушала тренера, журналисты получали ответы на все вопросы.

Этой весной пошли болезненные поражения, и Кононов успел за короткий срок несколько раз вспылить на пресс-конференциях, закрыть команду от внешнего мира, устроить что-то вроде разноса в раздевалке (не очень, по словам очевидцем, убедительного), а теперь еще и публично сказал о двух ошибках Максименко.

С сутью, кстати, не спорю — они повлияли на результат. Но есть одно важное правило — никогда и ни в чем не обвиняй игроков пока есть вопросы к тебе самому.

Каррера это знал и даже в самые турбулентные моменты избегал критики отдельных игроков. Знаете, что он сказал после вылета от «Тосно» в полуфинале Кубка России (Глушаков не реализовал убойный момент в самом конце и не забил пенальти в послематчевой серии)?

«В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. 11-метровый — лотерея. И дело не в нем».

И даже если Массимо думал по-другому и в душе проклинал Глушакова, он нашел в себе силы произнести правильные слова.

В общем, летом Олегу Георгиевичу нужно не только заняться селекцией и тренировками, но и поработать над публичным образом. Хотя исправить ошибки весны будет очень трудно. Во всех сферах.

ЦСКА и справедливость

Есть, наверное, доля справедливости в том, что ЦСКА в итоге оказался выше «Спартака». Знаю, для болельщиков это мини-противостояние имело значение даже вне контекста Лиги Европы. Вопрос престижа. И когда команда Виктора Гончаренко по весне забарахлила, и пропустила вперед красно-белых, многие заговорили о парадоксе: вот, мол, ЦСКА принято хвалить, а «Спартак» — ругать, но вы посмотрите на таблицу. И если бы в последнем туре команды набрали одинаковое количество очков, эта повестка переехала бы и в межсезонье. Но последний тур расставил всех по своим местам.

ЦСКА показывает понятный и радующий глаз футбол. Лучше атакует (46 забитых мячей против 36 у «Спартака») и лучше обороняется (23 против 31). Имеет молодой костяк и лучшего бомбардира лиги в составе. Успел пошуметь в Европе.

«Спартак» — весь в строительных лесах, с тремя тренерами по ходу сезона и туманным перспективами. На каком основании он должен был финишировать выше?

Интересно будет посмотреть на ЦСКА без лигочемпинского финансового вливания. Насколько это повлияет на комплектование команды? Не устроят ли сейчас армейцы распродажу? С кем оставят Гончаренко? И самое главное — какие способы найдет тренер, чтобы несмотря на все ограничения вернуть ЦСКА в ЛЧ?

«Локо» vs «Краснодар». Роковой пенальти

Другое заочное противостояние последнего тура — «Локомотив» vs «Краснодар» — закончилось с меньшим надрывом. Команды одержали по ожидаемой прагматичной победе и, наверное, тоже расположились там, где и должны были. Опытные расчетливые бойцы с тертым тренером Семиным — выше. Молодые и дерзкие «быки», впервые забравшиеся в зону Лиги чемпионов, следом.

Хотя у «Краснодара», конечно, есть основания говорить о несправедливости. И если до чемпионства команде Мусаева было действительно далеко (досрочный «золотой матч» с «Зенитом» закончился поражением 2:3), то с «Локо» по сути все решили одна карточка и один спорный пенальти. 17 марта в 20-м туре железнодорожники выиграли у «Краснодара» со счетом 1:0 благодаря пенальти, назначенному за игру рукой Каборе. Но повторы показали — 11-метровый был назначен ошибочно, мяч сначала попал в бедро, а рука вообще находилась в естественном положении. Но судья Вилков указал на точку и показал вторую желтую хавбеку «быков».

В интернете много шутят о влиянии начальника команды «Локо», бывшего арбитра Станислава Сухины на коллег, ведут подсчет ошибок в пользу железнодорожников. Но стоит признать, что и в другую сторону судьи ошибались. А теории заговора в ходу будут всегда. Особенно, если давать поводы для их распространения.

В целом «Локомотив» провел очень качественный сезон, и его ценность особенно высока, ведь этот сезон — постчемпионский. Второе место и Кубок — отличный набор, полностью исчерпывающий вопросы о форме и энергии Палыча. Единственной кляксой стала проваленная Лига чемпионов. Но Семин и его команда сами заслужили право взять реванш. Тем более что прошлой осенью они заявляли о таком намерении.

«Зенит», терпение и трансферы

У Сергея Семака, главного триумфатора сезона, нет нужды брать реванш в Лиге чемпионов. Но важность ее, несомненно, огромна. Фактически стиль и образ существования «Зенита» — это все и есть ради ЛЧ. После громкого успеха 2008-го (Кубок УЕФА и Суперкубок Европы) в Санкт-Петербурге поставили следующую цель — регулярно играть в плей-офф самого элитного европейского турнира. «Выход в ¼ финала Лиги чемпионов должен стать рутиной для «Зенита» — это цитата бывшего президента питерцев, а ныне главы РФС Александра Дюкова.

Но пока что «Зенит» дальше 1/8 ни разу не доходил. Не говорю, что от Семака в первый же раз потребуют рекорда. Но эта планка покорялась Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боашу, и если Сергей Богданович в дебютной ЛЧ хотя бы повторит, это будет успехом.

Кстати, свой единственный матч в плей-офф Лиги чемпионов Семак-тренер выиграл (он тогда был и.о.) — победил «Боруссию» 2:1 в ответной встрече после поражения 2:4, когда ушел Спаллетти. Так что опыт есть!

Есть у Семака и гибкость. Понимание того, как реагировать на быструю смен окружающей картинки — ценное качество в стремительном современном футболе.

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Ведь Семаку, как и Кононову (извините за сравнение, но оно показательно) досталась чужая команда, которую пришлось доводить до ума уже по ходу сезона.

Кононов начал с обещаний поставить красивый футбол за четыре месяца. Семак — с результата в неказистых матчах путем забросов на Дзюбу.

Обоих критиковали. Но за разное. Семаку ставили в вину примитивный стиль. Вот только стиль этот приносил победы. И на зимний перерыв, когда случились ключевые трансферы, окончательно определившие расклад сил в чемпионате, «Зенит» уходил лидером. Семак выстрадал право на эти приобретения. И когда их получил (Азмун, Ракицкий, Барриос), команда преобразилась, расцвела. И футбол стал нравиться так же, как и счет на табло.

Терпение и трансферы — вот одни из слагаемых успеха «Зенита». Причем, в обоих случаях видна командная работа. Сначала Семак и руководство терпели — каждый по-своему. Затем менеджеры совершили покупки, а тренер грамотно ими распорядился.

Если клуб так же здорово сработает на трансферном рынке и летом, в Лиге чемпионов за «Зенит» не должно быть стыдно. Потому что Семак свою часть работы выполнит на совесть — в этом я не сомневаюсь.

Средний класс существует

Чем еще запомнится этот чемпионат, так это подросшим уровнем нашего футбольного среднего класса. Выход тульского «Арсенала» в отбор Лиги Европы — показательная история.

Потому что на месте Тулы легко представить еще несколько середняков. «Оренбург», «Ахмат», «Ростов» — каждый из них при определенных обстоятельствах мог залезть в Европу, и ни за кого сейчас не было бы страшно. Не факт, что «Арсенал» пробьется в группу, но точно поборется, у Черевченко иначе и быть не может.

Точно так же поборолся бы каждый из вышеназванных.

Немного жаль «Ростов». По именам выглядит внушительнее, игру в какой-то момент показывал эффективную и убедительную, но в решающий момент почему-то сдулся.

С Карпиным это случается не в первый раз. Яркий и харизматичный тренер, который вдруг может завалить финиш. Как это было со «Спартаком» в 2009-м (три поражения в трех последних турах) и в 2010-м (поражение и две ничьи). Но были и ударные концовки, как в 2012-м, когда удалось вырвать серебро у ЦСКА, так что раз на раз не приходится. Вот только это и называется нестабильностью. В любом случае хотелось бы и дальше следить за развитием Карпина как тренера. Желательно — в премьер-лиге.

Прогресс

Это был противоречивый сезон, немного лоскутный, потому что у каждой команды, даже у «Зенита», были удачные и неудачные отрезки. Никто не прошел весь путь ровно, уверенной поступью. Это был сложный для восприятия сезон, потому что стартовал он после чемпионата мира, который отнял много эмоций и перенасытил нас ярчайшей футбольной картинкой. На контрасте многое казалось бы серым. И все-таки нашим командам, как мне кажется, удалось подобрать палитру и раскрасить сезон так, чтобы за ним было интересно следить.

От тура к туру. С успехами и провалами. С отставками и назначениями. С истериками и ликованием. С чудовищными ошибками и классными голами. Их, кстати, было 542. На один больше, чем в прошлом сезоне.