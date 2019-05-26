Парад под ливнем. «Зенит» проехал по Невскому на золотом автобусе

Источник: Спорт-Экспресс

Целых три недели в Петербурге практически в ежедневном режиме светило солнце. Последний раз сильный дождь здесь шел в ночь, когда «Зенит» завоевал золото РПЛ по пути из Грозного домой. С тех пор город победителей наслаждался «аномальной жарой», как это прозвали синоптики.

Как назло, непогода вернулась в самый неподходящий момент — в день чемпионского парада сине-бело-голубых. Еще несколько дней назад небо закрыли облака, потом тучи, накануне появились первые лужи, а в воскресенье, через пару часов после крупной победы над «Енисеем» (4:1), затянул неприятный тягучий ливень.

Планы «Зенита» это, впрочем, не нарушило — золотая флотилия в составе парохода с командой и нескольких кораблей с фанатами, файерами и живой музыкой, как и было задумано, стартовала у Никольского собора в 19:15.

Болельщики в дождевиках и под зонтами, занявшие зрительские места на набережной Крюкова канала, встретили начало парада бодрым хором голосов. На чемпионской палубе в это время из рук в руки переходил победный Кубок.

Дальше — по Мойке, мимо Юсуповского дворца, Исаакиевской площади, Невского проспекта и Инженерного замка. Свернув на Фонтанку, корабли бросили якорь у Шереметевского дворца, где зенитовцев уже ждал золотой автобус с открытым верхом.

Вторая часть маршрута лежала по земле — с Фонтанки на Невский и в сторону Адмиралтейства. Процессия двигалась неторопливо, то тут то там на тротуаре вспыхивали файеры, гремела музыка, а Андрей Лунев, закончивший чемпионский сезон с 11 «сухими» матчами, безуспешно пытался справиться с пробкой в бутылке шампанского — та поддалась ему с четвертой или пятой попытки.

Дождь все усиливался. Золотой автобус свернул на Дворцовую, где уже была приготовлена сцена: 27 мая Петербург отпразднует день рождения, но часть торжеств была перенесена на 26-е число, в том числе — поздравление команды Сергея Семака. Вокруг сплошная вода и зонты, сотни людей и, наконец, короткое приветствие от чемпионов — слова благодарности главного тренера, аплодисменты и подаренный врио губернатора мяч, который Дриусси дважды отправил в ворота красноярцев.