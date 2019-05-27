Пятый титул «Зенита» и прорыв «Краснодара». Завершился 27-й чемпионат России по футболу

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Первое место в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) занял «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга прошлым летом поменяла главного тренера — на место итальянца Роберто Манчини был приглашен Сергей Семак, который с 2010 по 2013 год играл в составе сине-бело-голубых, после чего еще три года работал в качестве помощника главного тренера. Под его руководством команда с первого же тура захватила лидерство в таблице РПЛ и до конца турнира никому не позволила себя обойти.

Несмотря на кажущуюся легкость пути к первому с 2015 года чемпионскому титулу, по ходу сезона к игре команды и лично главному тренеру было много вопросов — игроков и Семака критиковали за примитивный футбол, зависимость коллектива от действий нападающего Артема Дзюбы. Осенью у одного из героев чемпионата мира — 2018 наступил игровой спад, что сказалось на результатах, а перед зимней паузой сине-бело-голубые могли даже опуститься на второе место, но «Краснодар» не воспользовался представившимся шансом.

Вторую часть сезона «Зенит» провел ударно, во многом этому способствовали зимние трансферы. Новички «Зенита» Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос на троих забили почти половину всех мячей команды после зимнего перерыва (13 из 30). По-новому раскрылся и Дзюба — форвард стал чаще действовать в подыгрыше, в итоге заняв первое место в списке лучших ассистентов чемпионата с 10 голевыми передачами.

Команда Семака досрочно оформила чемпионство уже в 27-м туре — сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Ахматом» и рисковали отложить вопрос о победителе чемпионата до игры с ЦСКА в следующем туре, но на помощь им пришел «Арсенал». Туляки, обыграв «Локомотив», сделали «Зенит» недосягаемым для конкурентов, новость же о чемпионстве застала команду Семака на высоте 10 тыс. метров, когда она возвращалась из Грозного в Санкт-Петербург. После этого у новоявленных чемпионов было два праздничных матча — в первом они уверенно обыграли ЦСКА, после чего получили медали и кубок, а во втором разгромили «Енисей». После игры с красноярцами «Зенит» отправился на чемпионский парад, часть которого прошла по каналам Петербурга, а часть — по улицам города.

Главный же футбольный скандал сезона был напрямую связан с «Зенитом» — нападающий команды Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев утром 8 октября прошлого года стали участниками двух драк в центре Москвы, 11 октября Тверской суд Москвы постановил арестовать футболистов, а также младшего брата Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

Всем им были предъявлены обвинения по двух статьям УК РФ — «Хулиганство» и «Побои». По настоящее время они находятся в СИЗО № 2 «Бутырка». 8 мая этого года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, а братьев Кокориных — к году и шести месяцам колонии общего режима, они останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Вторая подряд Лига чемпионов «Локо» и исторический успех «Краснодара»

«Локомотив» не сумел защитить завоеванный в прошлом мае чемпионский титул, но в целом может занести этот сезон себе в актив. В трех стартовых матчах чемпионата команда под руководством Юрия Семина набрала всего два очка, не забив ни разу. До перерыва железнодорожники играли ярко, но нестабильно.

Перерыв же пошел москвичам на пользу — они выдали серию из 10 матчей без поражений (семь побед, три ничьих), которая прервалась в Туле. Команде не удалось защитить чемпионский титул, но она завершила сезон на мажорной ноте. 23 мая «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России, в восьмой раз в истории клуба завоевав этот трофей, а в 30-м туре благодаря минимальной победе над «Уфой» обеспечил себе второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Автором единственного гола в этой встрече стал португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, который летом может покинуть команду, поскольку его контракт подходит к концу.

«Краснодар» до самого конца боролся с «Локомотивом», но так и не сумел подняться на второе место в турнирной таблице.

Непосредственное влияние на итоговое положение команд, которые набрали по 56 очков, оказали результаты очных матчей (южане дома выиграли со счетом 2:1, а москвичи на своем поле — 1:0; железнодорожники оказались выше за счет гола на выезде). Коллектив под руководством Мурада Мусаева не смог напрямую пробиться в Лигу чемпионов, но участие в третьем квалификационном раунде этого турнира стоит признать успехом, до этого краснодарцы на международной арене играли только в Лиге Европы.

Клуб, созданный в 2008 году бизнесменом Сергеем Галицким, за три года прошел путь до элитного дивизиона, но не только закрепился в нем, но еще и демонстрировал красивый и атакующий футбол. В завершившемся сезоне немалую роль в достижениях команды сыграли воспитанники собственной академии: вратарь Матвей Сафонов (девять матчей без пропущенных мячей из 14), а также нападающие Иван Игнатьев (20 матчей, семь голов и четыре передачи) и Магомед-Шапи Сулейманов (20 матчей, восемь мячей).

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Противоречивый ЦСКА и рекорд Федора Чалова

После завершения сезона-2017/18 ЦСКА покинули сразу девять игроков из основной обоймы, после чего перспективы команды выглядели туманно. Летом клуб провел активную трансферную кампанию. В распоряжении главного тренера Виктора Гончаренко оказалось большое количество молодых игроков, из которых в первой части сезона он выжал больше, чем максимум.

На фоне яркого осеннего отрезка, который вместил в себя две победы над испанским «Реалом» в Лиге чемпионов, весну команда провела нестабильно. Армейцы теряли очки в матчах с заведомо более слабыми соперниками, что привело к потере шансов на борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Только в 30-м туре москвичи обеспечили себе четвертое место и прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Наряду с многолетним капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым одним из самых ярких игроков был еще один воспитанник армейской школы — нападающий Федор Чалов.

По сравнению с двумя предыдущими сезонами во взрослом футболе он сделал большой шаг вперед во многих компонентах игры, что тут же сказалось на результативности — с 15 мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата и самым молодым обладателем этого звания в российской истории.

Форварду красно-синих в день игры 30-го тура против «Крыльев Советов» (6:0), в которой он забил два мяча, исполнился 21 год и 46 дней, предыдущий рекордсмен — Игорь Симутенков — на момент завершения чемпионата России — 1994 был на 171 день старше.

Турбулентность «Спартака»

Для красно-белых завершившийся чемпионат был одним из самых сложных в российской истории. В начале сезона они не смогли пробиться в Лигу чемпионов и были вынуждены продать своего лидера, голландского нападающего Квинси Промеса в испанскую «Севилью», а осенью на фоне плохих результатов руководство клуба приняло решение об увольнении главного тренера Массимо Карреры, под руководством которого в 2017-м «Спартак» завоевал первое за 16 лет чемпионство. Это решение, а также скандалы вокруг капитана команды Дениса Глушакова привели к расколу в среде болельщиков и постоянному негативному фону вокруг клуба.

Для улучшения положения дел на пост главного тренера был приглашен белорусский специалист Олег Кононов, который позиционировал себя как приверженца «спартаковского» стиля игры. Реализовать задуманное у него не получилось — команда и после зимнего перерыва была далека от комбинационной игры. В последнем туре судьба путевки в групповой раунд Лиги Европы была в руках «Спартака» — для того, чтобы попасть в основную сетку второго по значимости еврокубка команде просто нужно было обыграть «Оренбург».

Однако команда Кононова из-за двух ошибок вратаря Александра Максименко, а также невыразительной игры в атаке проиграла со счетом 0:2, опустившись на пятое место. Впереди у нее участие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Стоит отметить, что несмотря на попадание в число участников еврокубков, «Спартак» обновил клубный антирекорд по количеству голов за один чемпионат, поразив ворота своих соперников лишь 36 раз. Предыдущий худший показатель был равен 38 мячам, он был зафиксирован в сезоне 2003 года, когда красно-белые заняли десятое место.

Прогресс середняков и новоселье «Динамо»

Отдельного внимания в этом сезоне заслуживают три команды из середины турнирной таблицы — «Арсенал», «Оренбург» и «Ростов». Все они в этом чемпионате преподнесли сюрпризы, поочередно отнимая очки у претендентов на самые высокие места.

Туляки по разу обыграли «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», а также дважды нанесли поражения «Спартаку». Набрав 46 очков, они заняли шестое место в турнирной таблице, которое благодаря победе «Локомотива» в финале Кубка России стало еврокубковым — в следующем сезоне «Арсенал» впервые в своей истории сыграет во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Оренбург» и «Ростов», хоть и не вошли в число участников международных турниров, также оказали непосредственное влияние на расстановку сил в чемпионате, сумев отнять очки у железнодорожников, красно-белых и армейцев.

Для «Динамо» этот сезон складывался непросто. Только за тур до конца чемпионата команда гарантировала себе участие в РПЛ на следующий сезон. В 30-м туре состоялось знаковое событие для бело-голубых — они провели первый матч на реконструированном домашнем стадионе в Петровском парке.

На родной арене динамовцы не играли с 2008 года, а в последнем матче перед закрытием принимал участие нынешний главный тренер команды Дмитрий Хохлов.

Сама встреча между «Динамо» и «Арсеналом» получилась очень событийной — в ней было забито шесть мячей, но команды не смогли выявить победителя. За этой игрой с трибун стадиона наблюдали более 23 тыс. болельщиков.

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Более 4 млн человек на трибунах

В сезоне-2018/19 был установлен рекорд по количеству болельщиков, побывавших на матчах чемпионата России — 240 матчей чемпионата суммарно посетило 4 036 196 человек. Это на 683 172 зрителя больше (20%), чем в прошлом сезоне. Средняя посещаемость игр национального первенства составила 16 817 человек (в сезоне-2017/18 она была на 2 846 человек меньше).

Самой посещаемой командой чемпионата стал «Зенит». На играх пятикратного чемпиона России в этом сезоне побывало 1 024 515 человек. Ожидаемо, что именно в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоялся самый посещаемый матч сезона — за встречей сине-бело-голубых против ЦСКА (3:1) 12 мая с трибун наблюдало 61 494 человека.

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Прощание Махачкалы и Красноярска с элитой

Из РПЛ по итогам сезона напрямую вылетели «Анжи» и «Енисей». Команды из Дагестана и Красноярского края с первых же туров опустились на дно турнирной таблицы и до конца чемпионата не смогли поправить турнирное положение. Махачкалинцы еще в прошлом году испытывали серьезные финансовые проблемы — теперь будущее команды в профессиональном статусе находится под большим вопросом. Что до красноярцев, то они неудачно провели летнюю селекцию, не сумев привлечь игроков, которые были бы способны решить задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе российского футбола.

По итогам сезона главные тренеры «Анжи» и «Енисея» Магомед Адиев и Дмитрий Аленичев соответственно покинули свои посты. Места этих команд в РПЛ в следующем сезоне займут «Тамбов» и «Сочи», которые заняли первое и второе места в розыгрыше ФНЛ.

Еще два места в РПЛ на следующий сезон разыграют 13-я и 14-я команды высшего дивизиона, а также третья и четвертая команды ФНЛ. Одну путевку разыграют между собой «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», вторую — «Уфа» и «Томь». Стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня.