Завершивший карьеру Родолфо войдет в тренерский штаб ФК «Ахмат»

Сообщается, что должность в команде 36-летнему футболисту предложил президент «Ахмата» Магомед Даудов. Бразилец приступит к своим обязанностям во время летних сборов.

Родолфо выступал за «Ахмат» с 2015 года, он провел в команде 85 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.