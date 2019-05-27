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09:41 (мск), источник: ТАСС

Завершивший карьеру Родолфо войдет в тренерский штаб ФК «Ахмат»

ТАСС, 27 мая. Бразильский защитник грозненского «Ахмата» Родолфо, завершивший карьеру после окончания чемпионата России по футболу, войдет в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

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Сообщается, что должность в команде 36-летнему футболисту предложил президент «Ахмата» Магомед Даудов. Бразилец приступит к своим обязанностям во время летних сборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Родолфо выступал за «Ахмат» с 2015 года, он провел в команде 85 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

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