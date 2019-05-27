Гендиректор ФК «Ахмат» оценил сезон команды на четыре с минусом

Чемпионат России завершился 26 мая. По итогам 30 туров команда из Грозного заняла восьмое место, одержав 11 побед при девяти ничьих и 10 поражениях.

«Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом, — сказал Айдамиров. — Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться».

«Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать», — добавил он.

Отдельно генеральный директор «Ахмата» высказался по поводу истекающих контрактов игроков и летней селекции. В последние недели клуб объявил о продлении контрактов с вратарем Евгением Городовым, полузащитником Одисе Роши и нападающим Аблаем Мбенгом.

«[Халид] Кадыров и [Магомед] Мусалов остаются в клубе, — сказал Айдамиров — Доукомплектовать нужно две позиции, но называть их я не буду».