Гендиректор ФК «Ахмат» оценил сезон команды на четыре с минусом
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор и
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор и
Чемпионат России завершился 26 мая. По итогам 30 туров команда из Грозного заняла восьмое место, одержав 11 побед при девяти ничьих и 10 поражениях.
«Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом, — сказал Айдамиров. — Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться».
«Можно сказать, что
Отдельно генеральный директор «Ахмата» высказался по поводу истекающих контрактов игроков и летней селекции. В последние недели клуб объявил о продлении контрактов с вратарем Евгением Городовым, полузащитником Одисе Роши и нападающим Аблаем Мбенгом.
«[Халид] Кадыров и [Магомед] Мусалов остаются в клубе, — сказал Айдамиров — Доукомплектовать нужно две позиции, но называть их я не буду».
По его словам, после подписания двух игроков, можно будет говорить о том, что состав «Ахмата» на сезон-2019/20 укомплектован.