РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

«Подали заявку на все четыре матча», — сказал Калошин.

Стыковые матчи между командами премьер-лиги и Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом», «Уфа» сыграет с томской «Томью». «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Олимп — Кубка России со стадии ½ финала.