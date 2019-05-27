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13:35 (мск), источник: ТАСС

РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский футбольный союз (РФС) направил запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на использование видеоассистента рефери (VAR) в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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«Подали заявку на все четыре матча», — сказал Калошин.

Стыковые матчи между командами премьер-лиги и Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом», «Уфа» сыграет с томской «Томью». «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Олимп — Кубка России со стадии ½ финала.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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