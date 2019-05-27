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15:29 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Зенит» Медведев отметил рекордную посещаемость матчей команды

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Матчи футбольного клуба «Зенит» в минувшем сезоне посетило рекордное количество зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сказал в понедельник президент петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

На стадионе «Газпром-Арена» по ходу сезона был установлен рекорд посещаемости отдельно взятой встречи — матч «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России посетило 61 494 человека. Второй результат этого стадиона и всего чемпионата — 61 467 зрителей на игре «Зенит» — «Спартак». «Зенит» стал чемпионом России сезона-2018/19.

«Спортивный итог — это чемпионство, которым мы очень гордимся, и рады вместе со всеми болельщиками, поддерживавшими “Зенит” в Петербурге и по всей стране, — сказал Медведев. — Но помимо спортивных успехов, нас очень радуют успехи в области посещаемости. На футболе у нас было рекордное количество зрителей — 1 млн 119 тысяч 896 человек, и для нас важен каждый болельщик, поэтому мы называем такие точные цифры. Это очень приятный рекорд, потому что он не только российский, это выше, чем в европейских чемпионатах».

«Этими цифрами можно гордиться, и мы хотели бы, чтобы такая посещаемость была и на других наших современных стадионах: в Москве, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, где отличные стадионы и люди тоже любят футбол и приходят на игры. Главное, чтобы команды радовали болельщиков и боролись независимо от того, на каком месте они находятся», — добавил Медведев.

Самым посещаемым национальным чемпионатом из пятерки ведущих в сезоне-2018/19 стал немецкий (43,3 тысячи в среднем за матч), следом расположились первенства Англии (38,2), Испании (26,9), Италии (24,9) и Франции (22,8). Средняя посещаемость чемпионата России по итогам прошедшего сезона составила 16,8 тысячи человек.

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