Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

«Есть такое поручение, мы его обязательно отработаем. У нас есть клубы и стадионы, самое главное — экономическая готовность клубов, может быть не только 18 команд, но и 20, самое главное, чтобы не было финансовых мучений. Конечно, надо расширять лигу, несомненно, наши коллеги [президент ЦСКА Евгений] Гинер, [владелец “Спартака” Леонид] Федун говорят об этом. Мы играем очень мало, это так, нам необходимо смотреть и на ФНЛ, и на ПФЛ автоматически», — сказал Прядкин.