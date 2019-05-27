Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
26.05
Интер2
Эмполи1
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
11ЦСКА выиграл Евролигу
15:30 (мск), источник: ТАСС

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам общего собрания представителей всех команд вынесут коллегиальное решение, которое будет направлено в Российский футбольный союз (РФС). Об этом журналистам сообщил в понедельник президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Наверх

На заседании исполкома РФС, которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

«Есть такое поручение, мы его обязательно отработаем. У нас есть клубы и стадионы, самое главное — экономическая готовность клубов, может быть не только 18 команд, но и 20, самое главное, чтобы не было финансовых мучений. Конечно, надо расширять лигу, несомненно, наши коллеги [президент ЦСКА Евгений] Гинер, [владелец “Спартака” Леонид] Федун говорят об этом. Мы играем очень мало, это так, нам необходимо смотреть и на ФНЛ, и на ПФЛ автоматически», — сказал Прядкин.

«Рабочая группа создана, мы свои предложения вынесем исполкому РФС, но сначала рассмотрим на общем собрании лиги, выслушаем клубы. Коллегиальное решение будет отправлено в РФС. Если будет расширение с сезона-2020/21, то мы должны объявить заранее, чтобы клубы были готовы к этому», — добавил он.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Замкнутый круг. Финляндия и Ялонен снова выиграли ЧМ в Словакии
Сборная России по хоккею выиграла бронзовые медали ЧМ
Пятый титул «Зенита» и прорыв «Краснодара». Завершился 27-й ЧР
РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Автомобиль чемпиона ОИ из России был обнаружен с следами от пуль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь