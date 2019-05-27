Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Клубы Российской
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Клубы Российской
На заседании исполкома РФС, которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской
«Есть такое поручение, мы его обязательно отработаем. У нас есть клубы и стадионы, самое главное — экономическая готовность клубов, может быть не только 18 команд, но и 20, самое главное, чтобы не было финансовых мучений. Конечно, надо расширять лигу, несомненно, наши коллеги [президент ЦСКА Евгений] Гинер, [владелец “Спартака” Леонид] Федун говорят об этом. Мы играем очень мало, это так, нам необходимо смотреть и на ФНЛ, и на ПФЛ автоматически», — сказал Прядкин.
«Рабочая группа создана, мы свои предложения вынесем исполкому РФС, но сначала рассмотрим на общем собрании лиги, выслушаем клубы. Коллегиальное решение будет отправлено в РФС. Если будет расширение с сезона-2020/21, то мы должны объявить заранее, чтобы клубы были готовы к этому», — добавил он.