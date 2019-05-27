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15:32 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы РПЛ смогут играть на чужой арене

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы, которые не могут играть на домашнем стадионе, не будут допускаться до участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) начиная с сезона-2020/21. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

В следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России будет играть «Тамбов», который начнет сезон в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

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В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов» проводил домашние встречи на стадионе «Спартак», который будет реконструирован.

«Играть у себя они ["Тамбов"] не будут, — сказал Прядкин. — Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену. Будет внесен соответствующий параграф — если нет своего стадиона, клуб не будет допущен, это позиция президента РФС, исполкома. “Тамбову” мы разрешили играть, потому что не было такого пункта, они начнут играть в Саранске, а потом вернутся, если получат сертификат соответствия».

«Тамбов» в турнирной таблице первенства ФНЛ занял первое место. Также в премьер-лигу вышел «Сочи».

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