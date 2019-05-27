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15:39 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: РПЛ учтет климатические условия при составлении календаря на новый сезон

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) при составлении календаря на сезон-2019/20 будет учитывать различные факторы, среди которых климатические условия проведения матчей. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

«До 31 мая мы получим окончательные предложения клубов. Мы хотели бы получить пожелания клубов, ведь мы идем им навстречу. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать, особенно климатические. 6 июня, когда у нас будет заседание, рассмотрим календарь нового сезона», — сказал Прядкин.

«Есть решение общего собрания, если мы видим, что ряд матчей попадает в регионы с холодным климатом зимой, то волевым решением лига может заменить ту или иную игру, которая не будет соответствовать принятым климатическим условиям. Все равно накладки будут, но будем сразу реагировать», — добавил он.

Также президент РПЛ высказался по поводу возможных преференций при составлении календаря для команд, которые выступают в еврокубках.

«Юрий Семин (главный тренер серебряного призера чемпионата России “Локомотива” — прим. ТАСС) каждый год жалуется, я устал объяснять. Когда будет увеличение лиги, то мы будем использовать резервный день — среду», — заявил он.

Спортивный директор премьер-лиги Виктор Пышкин также высказался по вопросу гипотетических поблажек для команд, которые будут представлять Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Локомотив» будет играть с 9-го тура со второго дня на третий, с третьего дня на четвертый. Сделать недельный цикл невозможно — для этого нужно занимать место с седьмого по 14-е, — отметил он.

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