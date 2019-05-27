Прядкин: РПЛ учтет климатические условия при составлении календаря на новый сезон

Источник: РИА "Новости"

«До 31 мая мы получим окончательные предложения клубов. Мы хотели бы получить пожелания клубов, ведь мы идем им навстречу. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать, особенно климатические. 6 июня, когда у нас будет заседание, рассмотрим календарь нового сезона», — сказал Прядкин.

«Есть решение общего собрания, если мы видим, что ряд матчей попадает в регионы с холодным климатом зимой, то волевым решением лига может заменить ту или иную игру, которая не будет соответствовать принятым климатическим условиям. Все равно накладки будут, но будем сразу реагировать», — добавил он.

Также президент РПЛ высказался по поводу возможных преференций при составлении календаря для команд, которые выступают в еврокубках.

«Юрий Семин (главный тренер серебряного призера чемпионата России “Локомотива” — прим. ТАСС) каждый год жалуется, я устал объяснять. Когда будет увеличение лиги, то мы будем использовать резервный день — среду», — заявил он.