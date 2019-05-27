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15:52 (мск), источник: ТАСС

РПЛ собирается представить новый кубок чемпиона России до начала сезона

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) работает над тем, чтобы до начала сезона-2019/20 представить новый внешний вид кубка, который получит чемпион страны. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

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«Есть ряд рабочих вариантов облика кубка РПЛ, он будет презентован, — сказал Прядкин. — Мы рассматриваем варианты внутри [лиги] и постараемся, чтобы перед стартом нового сезона он уже стоял».

Предыдущий чемпионский кубок перешел на вечное хранение в «Зенит», поскольку для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым. Это условие прописано в специальном регламенте РПЛ.

Сезон-2019/20 в российском футболе стартует 6 июля матчем за Суперкубок страны, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдет на реконструированном стадионе «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» в Петровском парке. Матчи первого тура нового чемпионата планируется провести 14 июля.

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