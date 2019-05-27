РПЛ собирается представить новый кубок чемпиона России до начала сезона

«Есть ряд рабочих вариантов облика кубка РПЛ, он будет презентован, — сказал Прядкин. — Мы рассматриваем варианты внутри [лиги] и постараемся, чтобы перед стартом нового сезона он уже стоял».

Предыдущий чемпионский кубок перешел на вечное хранение в «Зенит», поскольку для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым. Это условие прописано в специальном регламенте РПЛ.