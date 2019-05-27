Власти не будут увеличивать бюджет ФК «Тамбов» в связи с выходом команды в премьер-лигу

Источник: РИА "Новости"

«Мы не будем увеличивать бюджет клуба на новый сезон, он останется на том же уровне — 350 млн рублей», — сказал Габуев, уточнив, что еще 250 млн рублей руководство клуба намерено привлечь за счет рекламных контрактов.

По его словам, имеющейся суммы недостаточно, однако власти региона и руководство клуба заявили, что их это «нисколько не пугает».

«Мы справимся с этим бюджетом. Сейчас перед нами стоит более важная задача — сформировать качественный новый состав, 50 процентов действующих игроков останутся в команде, с остальными придется расстаться. Акцент при формировании обновленной команды будет делаться на свободных агентов», — подчеркнул Габуев.

11 мая «Тамбов» гарантировал себе повышение в классе после того, как идущая третьей в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь», проиграв «Шиннику» (0:1), за два тура до конца чемпионата потеряла шансы напрямую попасть в число участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.