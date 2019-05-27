Прядкин: РПЛ не станет закрытой после введения критериев по лицензированию

Источник: РИА "Новости"

Начиная с сезона-2019/20 РПЛ будет принимать участие в лицензировании клубов. На данный момент есть два критерия, по которым будут оцениваться команды, претендующие на участие в премьер-лиге — инфраструктурный и кадровый.

«Вы знаете, что РФС [Российский футбольный союз] всегда смотрел за финансами, а не мы. Здорово, что нам доверили ряд критериев. Очень здорово, что мы будем разбираться в финансах, чтобы [клубы] не выходили, а потом думали бы над тем, как жить. Лига закрытой от этого не будет, считаем, у нас есть все условия, чтобы все клубы РПЛ соответствовали всем условиям», — сказал Прядкин.

По мнению президента РПЛ, в таких условиях можно работать с болельщиками и заполнять стадионы. «Соответствующее финансовое вознаграждение клубам за такую работу будет. Те клубы, у которых заполняемость выше 50 процентов, получат восемь процентов от доходов лиги за сезон», — добавил он.

Помимо двух вышеназванных критериев, в дальнейшем планируется добавление третьего — финансового.