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16:30 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: РПЛ не станет закрытой после введения критериев по лицензированию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу, несмотря на введение критериев при лицензировании для клубов со стороны Российской премьер-лиги (РПЛ), не станет закрытым соревнованием. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Начиная с сезона-2019/20 РПЛ будет принимать участие в лицензировании клубов. На данный момент есть два критерия, по которым будут оцениваться команды, претендующие на участие в премьер-лиге — инфраструктурный и кадровый.

«Вы знаете, что РФС [Российский футбольный союз] всегда смотрел за финансами, а не мы. Здорово, что нам доверили ряд критериев. Очень здорово, что мы будем разбираться в финансах, чтобы [клубы] не выходили, а потом думали бы над тем, как жить. Лига закрытой от этого не будет, считаем, у нас есть все условия, чтобы все клубы РПЛ соответствовали всем условиям», — сказал Прядкин.

По мнению президента РПЛ, в таких условиях можно работать с болельщиками и заполнять стадионы. «Соответствующее финансовое вознаграждение клубам за такую работу будет. Те клубы, у которых заполняемость выше 50 процентов, получат восемь процентов от доходов лиги за сезон», — добавил он.

Помимо двух вышеназванных критериев, в дальнейшем планируется добавление третьего — финансового.

«Сейчас рабочая группа РПЛ вместе с РФС его обсуждает, — сказал директор по развитию РПЛ Евгений Савин. — Может быть, к следующему сезону будут определены финансовые критерии, чтобы клубы, которые выходят в РПЛ хотя бы на один сезон, знали, на какие деньги они будут существовать». Кроме того, Савин сообщил об ужесточении требований по вместимости и комфортабельности стадионов.

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