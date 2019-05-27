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16:51 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» продлил контракт с футболистом Кириллом Комбаровым

ТАСС, 27 мая. Тульский футбольный клуб «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Комбаров, который является капитаном «Арсенала», выступает за тульский клуб с весны 2017 года. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

В завершившемся сезоне Комбаров провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

Ранее футболист выступал за московские «Динамо», «Спартак» и «Торпедо», а также томскую «Томь».

«Арсенал» в сезоне-2018/19 впервые в истории занял шестое место в чемпионате страны. Команда также впервые получила возможность сыграть в Лиге Европы и будет стартовать со второго квалификационного раунда.

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