Тульский «Арсенал» продлил контракт с футболистом Кириллом Комбаровым
ТАСС, 27 мая. Тульский футбольный клуб «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 27 мая. Тульский футбольный клуб «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Об этом в понедельник сообщила
Комбаров, который является капитаном «Арсенала», выступает за тульский клуб с весны 2017 года. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один год.
В завершившемся сезоне Комбаров провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.
Ранее футболист выступал за московские «Динамо», «Спартак» и «Торпедо», а также томскую «Томь».
«Арсенал» в сезоне-2018/19 впервые в истории занял шестое место в чемпионате страны. Команда также впервые получила возможность сыграть в Лиге Европы и будет стартовать со второго квалификационного раунда.