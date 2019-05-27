Тульский «Арсенал» продлил контракт с футболистом Кириллом Комбаровым

Источник: РИА "Новости"

Комбаров, который является капитаном «Арсенала», выступает за тульский клуб с весны 2017 года. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один год.

В завершившемся сезоне Комбаров провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

Ранее футболист выступал за московские «Динамо», «Спартак» и «Торпедо», а также томскую «Томь».