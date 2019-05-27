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16:59 (мск), источник: ТАСС

Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

ТАСС, 27 мая. Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Планируется, что матчи пройдут с применением видеоассистента рефери (VAR).

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Березнев из Ростова-на-Дону и Алексей Стипиди из Краснодара, резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж). Видеоассистентом рефери назначен Виталий Мешков (Дмитров), ему будет помогать Алексей Сухой (Люберцы). Матч пройдет 30 мая в Нижнем Новгороде.

На ответную встречу, которая пройдет 2 июня в Самаре назначена московская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Видеоассистент арбитра — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Алексей Матюнин (Москва).

Главным арбитром первой встречи между «Уфой» и «Томью» стал Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Видеоассистент рефери — Сергей Карасев (Москва), его помощник — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды 30 мая сыграют в Уфе. На ответный матч главным судьей назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Видеоассистентом рефери станет Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощником — Алексей Сухой (Люберцы).

Ранее VAR использовался в российском футболе на матчах Кубка России со стадии ½ финала. Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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