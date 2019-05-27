Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
ТАСС, 27 мая. Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из
ТАСС, 27 мая. Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из
Планируется, что матчи пройдут с применением видеоассистента рефери (VAR).
Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Березнев из
На ответную встречу, которая пройдет 2 июня в Самаре назначена московская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Видеоассистент арбитра — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Алексей Матюнин (Москва).
Главным арбитром первой встречи между «Уфой» и «Томью» стал Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Видеоассистент рефери — Сергей Карасев (Москва), его помощник — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды 30 мая сыграют в Уфе. На ответный матч главным судьей назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Видеоассистентом рефери станет Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощником — Алексей Сухой (Люберцы).
Ранее VAR использовался в российском футболе на матчах Кубка России со стадии ½ финала. Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.