Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что матчи пройдут с применением видеоассистента рефери (VAR).

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Березнев из Ростова-на-Дону и Алексей Стипиди из Краснодара, резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж). Видеоассистентом рефери назначен Виталий Мешков (Дмитров), ему будет помогать Алексей Сухой (Люберцы). Матч пройдет 30 мая в Нижнем Новгороде.

На ответную встречу, которая пройдет 2 июня в Самаре назначена московская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Видеоассистент арбитра — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник — Алексей Матюнин (Москва).

Главным арбитром первой встречи между «Уфой» и «Томью» стал Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Видеоассистент рефери — Сергей Карасев (Москва), его помощник — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды 30 мая сыграют в Уфе. На ответный матч главным судьей назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Видеоассистентом рефери станет Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощником — Алексей Сухой (Люберцы).