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17:30 (мск), источник: Советский спорт

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом

ЦСКА объявил о том, что форвард Абель Эрнандес покидает московскую команду.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и уругвайский нападающий Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

Желаем Абелю успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что Эрнандес перешел в ЦСКА из Халл Сити в августе 2018 года в качестве свободного агента. Контракт Эрнандеса с ЦСКА был рассчитан до конца июня 2021 года.

В завершившемся сезоне 28-летний уругваец сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча.

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