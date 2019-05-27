Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
26.05
Интер2
Эмполи1
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
11ЦСКА выиграл Евролигу
17:54 (мск), источник: Известия

РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах

Российские футбольные клубы, не имеющие собственные стадионы, не допустят до участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 27 мая заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Наверх
Источник: Известия

По его словам, к сезону-2020/21 также будут ужесточены требования к клубам по финансированию и комфорту стадионов. В указанном сезоне вышедший в премьер-лигу ФК «Тамбов» станет последним, кто сможет использовать арену из числа построенных к ЧМ-2018 в качестве домашнего стадиона, пишет RT. В данном случае, клуб заявил «Мордовия-Арену» в Саранске.

Глава РПЛ отметил, что «Тамбову» разрешили играть не на своем стадионе, поскольку отсутствовал соответствующий параграф, который внесут в процедуру лицензирования в ближайшее время.

«Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Прядкина.

12 мая сообщалось, что петербургскому «Зениту» вручили кубок чемпионов России по футболу, а также золотые медали за победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мячом в окно Европы: россияне пытаются покорить Старый Свет
Бросок в «Химки»: клуб хочет закончить серию с УНИКСом в Подмосковье
Замкнутый круг. Финляндия и Ялонен снова выиграли ЧМ в Словакии
Сборная России по хоккею выиграла бронзовые медали ЧМ
Пятый титул «Зенита» и прорыв «Краснодара». Завершился 27-й ЧР
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Автомобиль чемпиона ОИ из России был обнаружен с следами от пуль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь