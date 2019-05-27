РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах
Российские футбольные клубы, не имеющие собственные стадионы, не допустят до участия в Российской
Российские футбольные клубы, не имеющие собственные стадионы, не допустят до участия в Российской
По его словам, к сезону-2020/21 также будут ужесточены требования к клубам по финансированию и комфорту стадионов. В указанном сезоне вышедший в
Глава РПЛ отметил, что «Тамбову» разрешили играть не на своем стадионе, поскольку отсутствовал соответствующий параграф, который внесут в процедуру лицензирования в ближайшее время.
«Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Прядкина.
12 мая сообщалось, что петербургскому «Зениту» вручили кубок чемпионов России по футболу, а также золотые медали за победу в Российской