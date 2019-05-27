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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Денисов: Наши пути расходятся, но время в «Локо» буду вспоминать с теплотой

Полузащитник Игорь Денисов, который сегодня расторг контракт с «Локомотивом», поблагодарил клуб за возможность выступать в составе столичной команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Я признателен “Локомотиву” за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведённое в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Сёмина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа», — цитирует Денисова пресс-служба «Локомотива».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Денисов может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом».

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