«Тамбов» сохранит 60% состава, с которым вышел в премьер-лигу

«Тамбов» в завершившемся сезоне выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал путевку в премьер-лигу.

«Планируется, что на 60% состав новой команды будет сформирован из ребят, защищавших цвета “Тамбова” в завершившемся сезоне в ФНЛ. Кто уйдет, кто останется, решат коллегиально. Многое будет зависеть от физической формы конкретного игрока, его психологического состояния», — говорится в сообщении.