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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» сохранит 60% состава, с которым вышел в премьер-лигу

ВОРОНЕЖ, 27 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов», вышедший в Российскую премьер-лигу, планирует сохранить 60% состава, с которым выиграл первенство ФНЛ, сообщает областное правительство.

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«Тамбов» в завершившемся сезоне выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал путевку в премьер-лигу.

«Планируется, что на 60% состав новой команды будет сформирован из ребят, защищавших цвета “Тамбова” в завершившемся сезоне в ФНЛ. Кто уйдет, кто останется, решат коллегиально. Многое будет зависеть от физической формы конкретного игрока, его психологического состояния», — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам заместитель главы администрации области, президент клуба Арсен Габуев, перед «Тамбовом» будет поставлена задача попасть в Лигу Европы. По его словам, бюджет клуба не изменится и останется на уровне ФНЛ — 350 миллионов рублей. Руководство клуба планирует привлечь еще 200−250 миллионов рублей от коммерческих партнеров и рекламных спонсоров, поиск которых активно ведется.

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