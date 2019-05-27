«Тамбов» сохранит 60% состава, с которым вышел в премьер-лигу
ВОРОНЕЖ, 27 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов», вышедший в Российскую
ВОРОНЕЖ, 27 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов», вышедший в Российскую
«Тамбов» в завершившемся сезоне выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал путевку в
«Планируется, что на 60% состав новой команды будет сформирован из ребят, защищавших цвета “Тамбова” в завершившемся сезоне в ФНЛ. Кто уйдет, кто останется, решат коллегиально. Многое будет зависеть от физической формы конкретного игрока, его психологического состояния», — говорится в сообщении.
Как рассказал журналистам заместитель главы администрации области, президент клуба Арсен Габуев, перед «Тамбовом» будет поставлена задача попасть в Лигу Европы. По его словам, бюджет клуба не изменится и останется на уровне ФНЛ — 350 миллионов рублей. Руководство клуба планирует привлечь еще 200−250 миллионов рублей от коммерческих партнеров и рекламных спонсоров, поиск которых активно ведется.