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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Денисов покидает «Локомотив»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московский «Локомотив» и капитан команды Игорь Денисов решили прекратить сотрудничество по согласию сторон, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Денисов, которому 17 мая исполнилось 35 лет, выступал за «Локомотив» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

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«Я признателен “Локомотиву” за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением», — сказал Денисов.

«И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа», — добавил футболист.

Денисов в сезоне-2018/19 сыграл 26 матчей за «Локомотив». Последний раз он выходил на поле в составе команды в официальной встрече 3 апреля в первой игре полуфинала Кубка России с «Ростовом».

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