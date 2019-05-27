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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин: Уход Денисова не связан с нашими делами, это его решение

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист Игорь Денисов сам принял решение покинуть московский «Локомотив», заявил РИА Новости главный тренер «красно-зеленых» Юрий Семин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в понедельник объявил об уходе Денисова по согласию сторон. Полузащитник, которому 17 мая исполнилось 35 лет, выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть “Локомотив” — это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — сказал Семин по телефону.

«Не думаю, что Игорь закончит карьеру. У него очень хорошее здоровье, он еще может играть и приносить пользу многим командам», — добавил собеседник агентства.

По словам Семина, нового капитана он выберет позднее. «Капитана назначаю я. Кто им будет? Давайте сначала доживем до сборов», — отметил тренер.

Ранее СМИ сообщали, что Денисов может продолжить карьеру в «Сочи». Генеральный директор новичка премьер-лиги Дмитрий Рубашко заявил РИА Новости, что не знает, откуда появилась такая информация. «К нам никто не обращался со стороны Денисова. Не вижу смысла обсуждать эту тему», — сказал Рубашко.

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