Семин: Уход Денисова не связан с нашими делами, это его решение
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист Игорь Денисов сам принял решение покинуть московский «Локомотив», заявил РИА Новости главный тренер «красно-зеленых» Юрий Семин.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист Игорь Денисов сам принял решение покинуть московский «Локомотив», заявил РИА Новости главный тренер «красно-зеленых» Юрий Семин.
«Локомотив» в понедельник объявил об уходе Денисова по согласию сторон. Полузащитник, которому 17 мая исполнилось 35 лет, выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть “Локомотив” — это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — сказал Семин по телефону.
«Не думаю, что Игорь закончит карьеру. У него очень хорошее здоровье, он еще может играть и приносить пользу многим командам», — добавил собеседник агентства.
По словам Семина, нового капитана он выберет позднее. «Капитана назначаю я. Кто им будет? Давайте сначала доживем до сборов», — отметил тренер.
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