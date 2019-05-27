Семин: Уход Денисова не связан с нашими делами, это его решение

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в понедельник объявил об уходе Денисова по согласию сторон. Полузащитник, которому 17 мая исполнилось 35 лет, выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть “Локомотив” — это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», — сказал Семин по телефону.

«Не думаю, что Игорь закончит карьеру. У него очень хорошее здоровье, он еще может играть и приносить пользу многим командам», — добавил собеседник агентства.

По словам Семина, нового капитана он выберет позднее. «Капитана назначаю я. Кто им будет? Давайте сначала доживем до сборов», — отметил тренер.