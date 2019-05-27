«Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон»
Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков — о расторжении контракта с Игорем Денисовым.
Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков — о расторжении контракта с Игорем Денисовым.
— Вы всегда очень тепло отзывались о Денисове. А тут расставание…
— А я от своих слов никогда не откажусь. Мы очень благодарны Игорю за то, что он сделал для «Локомотива». Действительно считаю, что он — реальный мужик на поле, очень ответственно относящийся к тренировкам и своим обязанностям.
— Однако клуб с ним расторгает контракт…
— Понимаете, любая история всегда заканчивается. Наше сотрудничество завершилось. Насколько я понимаю, Игорь решил попробовать себя в другом клубе. Это нормальная история. Я к нему отношусь с большим уважением. Просто жизнь идет вперед.
— История расставания с Денисовым — это история разгрузки зарплатной ведомости клуба?
— Точно не это! Нет, нет. Здесь же речь идет в том числе и о желании самого игрока.
— Инициатива уйти исходила в первую очередь от Денисова?
— Я бы не сказал, что инициатива исходила от игрока или от нас. Если бы все футболисты так уважительно относились к своим клубам, как Денисов, думаю, у нас все было бы гораздо лучше.
— И
— Это абсолютно нормальная история.
— Разве?
— Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход — не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.
— Оказался не готов к конкуренции?
— Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.
— Неужели Денисов в 35 лет не смог смириться с тем, что молодой Баринов может навязать ему конкуренцию?
— Но ведь время же проходит… Я еще раз подчеркиваю: с большим уважением отношусь к Денисову! Я очень высокого о нем мнения, и оно уже не поменяется.
— Зимой клуб пусть и при прежнем гендиректоре продлил с Денисовым контракт, а летом соглашение расторгнуто…
— Ребят, это нормальная, обыкновенная, человеческая жизнь. Финансовых претензий у игрока и клуба нет. Мне очень бы хотелось, чтобы все футболисты относились к своим клубам так, как это делает Денисов.
— А вы не думаете, что Игорь теперь завершит карьеру?
— Это опять же вопрос не ко мне.
— Почему Денисов постоянно странно уходит из клубов. «Зенит», «Анжи», «Динамо», теперь «Локомотив»…
— Уход Денисова из нашего клуба — абсолютно нормальный! Это же профессиональный игрок. Когда
— По Фернандешу приняли решение?
— Когда и если — вы все узнаете. Это наша политика. Системный подход в клубе. Контракты любят тишину.
— Получается, что ключевые игроки команды в чемпионском сезоне теперь оказались клубу не нужны. Денисов ушел, Фернадеш подвис…
— А можно я вам другой пример приведу? Серхио Рамос может уйти из «Реала», Роналду уже ушел. Жизнь меняется. Ребята, это профессиональный спорт. Я хочу сказать Денисову огромное спасибо. Но никто не может повернуть время вспять…