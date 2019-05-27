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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон»

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков — о расторжении контракта с Игорем Денисовым.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Вы всегда очень тепло отзывались о Денисове. А тут расставание…

— А я от своих слов никогда не откажусь. Мы очень благодарны Игорю за то, что он сделал для «Локомотива». Действительно считаю, что он — реальный мужик на поле, очень ответственно относящийся к тренировкам и своим обязанностям.

— Однако клуб с ним расторгает контракт…

— Понимаете, любая история всегда заканчивается. Наше сотрудничество завершилось. Насколько я понимаю, Игорь решил попробовать себя в другом клубе. Это нормальная история. Я к нему отношусь с большим уважением. Просто жизнь идет вперед.

— История расставания с Денисовым — это история разгрузки зарплатной ведомости клуба?

— Точно не это! Нет, нет. Здесь же речь идет в том числе и о желании самого игрока.

— Инициатива уйти исходила в первую очередь от Денисова?

— Я бы не сказал, что инициатива исходила от игрока или от нас. Если бы все футболисты так уважительно относились к своим клубам, как Денисов, думаю, у нас все было бы гораздо лучше.

— И все-таки, со стороны это смотрится довольно странным. Чемпионом с «Локомотивом» Денисов стал. Во второй части этого сезона перестал попадать в состав, однако в следующем, возможно, получил бы шанс сыграть в Лиге чемпионов. Зачем уходить?

— Это абсолютно нормальная история.

— Разве?

— Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход — не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

— Оказался не готов к конкуренции?

— Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.

— Неужели Денисов в 35 лет не смог смириться с тем, что молодой Баринов может навязать ему конкуренцию?

— Но ведь время же проходит… Я еще раз подчеркиваю: с большим уважением отношусь к Денисову! Я очень высокого о нем мнения, и оно уже не поменяется.

— Зимой клуб пусть и при прежнем гендиректоре продлил с Денисовым контракт, а летом соглашение расторгнуто…

— Ребят, это нормальная, обыкновенная, человеческая жизнь. Финансовых претензий у игрока и клуба нет. Мне очень бы хотелось, чтобы все футболисты относились к своим клубам так, как это делает Денисов.

— А вы не думаете, что Игорь теперь завершит карьеру?

— Это опять же вопрос не ко мне.

— Почему Денисов постоянно странно уходит из клубов. «Зенит», «Анжи», «Динамо», теперь «Локомотив»…

— Уход Денисова из нашего клуба — абсолютно нормальный! Это же профессиональный игрок. Когда кто-то переходит с одной работы на другую, мы же пальцем на него не показываем, не обсуждаем. Так ведь? Главное — Денисов ответственно относился к своим обязанностям. Я не могу сказать, что мы расстаемся с Игорем с камнем за пазухой. Нет! Если кто-то хотел эту историю раздуть, то преследовал свои цели, а не интересы «Локомотива» и игрока. Возможно, они действовали в интересах другого клуба или клубов.

— По Фернандешу приняли решение?

— Когда и если — вы все узнаете. Это наша политика. Системный подход в клубе. Контракты любят тишину.

— Получается, что ключевые игроки команды в чемпионском сезоне теперь оказались клубу не нужны. Денисов ушел, Фернадеш подвис…

— А можно я вам другой пример приведу? Серхио Рамос может уйти из «Реала», Роналду уже ушел. Жизнь меняется. Ребята, это профессиональный спорт. Я хочу сказать Денисову огромное спасибо. Но никто не может повернуть время вспять…

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