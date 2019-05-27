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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему ушел Денисов и что будет дальше?

«Локомотив» и капитан команды решили прекратить сотрудничество. Обозреватель «СЭ» — о вкладе Денисова в историю клуба и деталях расставания игрока с «Локо».

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Источник: Спорт-Экспресс

Когда Игорь Денисов пришел в «Локомотив», он пообещал, что ругаться ни с кем не будет. В мае Василий Кикнадзе сообщил, что полузащитник не выходит на связь с руководством — причем уже несколько дней. Со стороны ситуация стала напоминать конфликтную, однако Денисов разошелся с клубом тихо и мирно. Да, он сдержал обещание.

Игорь Денисов:
— Разговаривал с руководителями клуба и главным тренером. Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Буду работать на тренировках и выкладываться на матчах. (сентябрь 2016 года, интервью пресс-службе «Локомотива»).

«Первый помощник тренера», — сказал Юрий Семин о Денисове на пресс-конференции после матча с «Уфой». Вклад хавбека в чемпионство «Локомотива"-2017/18 — огромен. Денисов провел выдающийся сезон. Заиграли бы тогда Миранчуки, Фернандеш и Фарфан без накачек Гарика, без его подсказов? Очень сомневаюсь.

Денисов вошел в историю «Локомотива», с чем его хейтеры должны смириться. Точка.

Наступил сезон-2018/19 — тоже очень удачный для «Локомотива», но не для Денисова персонально. Осенью он играл регулярно, но не так сильно, как год назад. В декабре Игорь продлил контракт. Полузащитник пошел на понижение зарплаты (с 2 миллионов евро до 1,5 миллиона). Тем не менее, новому руководству «Локо» тот факт, что Денисов заключил новый договор (причем незадолго до смены власти в клубе), совсем не понравился. По моей информации, на зимнем сборе Кикнадзе попробовал обсудить с Игорем контрактные вопросы. Не получилось.

Весной Денисов перестал попадать в заявку команды. Можно только догадываться, связано это с его новым договором, или нет. Говорилось о том, что у Игоря ангина, необычайно длительная. Впрочем, информация о болезни — не выдумка, игрок действительно чувствовал себя неважно.

Но нельзя отрицать и тот факт, что Дмитрий Баринов, конкурент Игоря, сейчас очень хорош. Гол в финале Кубка, вызов в сборную. Он добился мощного прогресса. Баринову всего-то 22, это футболист «Локомотива» будущего. Денисову же 17 мая исполнилось 35.

Дмитрий Баринов:
— Денисов часто дает правильные советы, может подбодрить. Настоящий капитан, лидер команды. С харизмой. Характером. Кремень! Вы же видели, какие эмоции у него были, когда мы стали чемпионами. (октябрь 2018 года, интервью «СЭ»).

Так или иначе, весной стало ясно, что если в «Локомотиве» и рассчитывают на Денисова, то как на игрока ротации. С такой ролью Игорь мириться не пожелал, о чем четко дал понять. Семин после игры с «Уфой» это подтвердил: «Порядочный человек. Но самолюбивый! Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все». 90 процентов футболистов в 35 лет согласятся выходить на поле нерегулярно и зарабатывать при этом 1,5 миллиона евро в год. Но не Денисов. Кому-то такая позиция покажется странной, даже наглой, но в этом весь Гарик — максималист, человек с принципами и знающий себе цену. Он сказал, что не будет скандалить — не скандалит. Сказал, что согласен только на стартовый состав — значит, по-другому не получится: или играю, или ухожу.

В то, что Денисов останется в «Локомотива» в такой ситуации, не верилось совсем. Так и получилось: он покидает московский клуб. Как сказано на официальном сайте клубы — «решение было принято по обоюдному согласию сторон». На каких условиях Игорь разошелся с красно-зелеными, не сообщается, но схема, при которой «Локомотив» выплатил футболисту половину годового контракта (то есть 750 тысяч евро), выглядит вполне логичной и удобной и для Денисова, и для клуба.

Юрий Семин:
— Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип — играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному. Сегодня на этой позиции есть Баринов. (май 2019 года, пресс-конференция после матча с «Уфой»).

Теперь о самом интригующем — где Денисов продолжит карьеру. Известно, что после сезона-2017/18 Игорь хотел вернуться в «Зенит». По некоторым данным, Сергей Семак, тогда только возглавивший сине-бело-голубых, был только за. Однако предложения от петербургского клуба не последовало, и Гарик остался в «Локомотиве». В сезоне-2017/18 Денисов был сильнее абсолютно всех центральных хавбеков сине-бело-голубых. Он был лучше их во всем: и в единоборствах, и в перехватах, и в точности передач. Не говоря уж об общем влиянии на команду. Сейчас же диспозиция совсем другая: «Зенит» — чемпион, а в его составе есть Вильмар Барриос, чей январский трансфер — безусловный успех.

Уже не раз сообщалось, что Денисовым интересуется ФК «Сочи». Мы даже приводили информацию, сколько южный клуб готов платить полузащитнику — 800 тысяч евро в год (при этом с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллиона). Способен ли Денисов сделать «Сочи» сильнее? Несомненно. Будет ли игроком основы? Конечно.

Чего бы не хотелось — чтобы Игорь завершал карьеру. Грустно, когда легенды уходят — но дело все-таки не в этом: просто время еще не пришло.

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