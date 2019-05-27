Слуцкий назвал лучшего футболиста России XXI века

«Лучший российский футболист XXI века? Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, уже много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия, Халк», — сказал Слуцкий.

«Считаю ли себя лучшим футболистом в истории России? Нет. Это понятие относительное. Трудно сравнивать с игроками, которые играли на 10 лет раньше или позже. Это все относительно. У каждого поколения будут свои кумиры, и это нормально», — сказал Андрей в интервью Kairat TV в ноябре 2018 года.