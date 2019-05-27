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21:31 (мск), источник: Sport24

Слуцкий назвал лучшего футболиста России XXI века

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который в настоящее время тренирует голландский «Витесс», в интервью ютуб-каналу «Макарена» назвал лучшего российского футболиста XXI века, а также выбрал лучших легионеров чемпионата России.

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Источник: Sport24

«Лучший российский футболист XXI века? Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, уже много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия, Халк», — сказал Слуцкий.

Сам Аршавин ранее признавался, что не считает себя лучшим футболистом в истории России.

«Считаю ли себя лучшим футболистом в истории России? Нет. Это понятие относительное. Трудно сравнивать с игроками, которые играли на 10 лет раньше или позже. Это все относительно. У каждого поколения будут свои кумиры, и это нормально», — сказал Андрей в интервью Kairat TV в ноябре 2018 года.

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