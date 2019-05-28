«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»

Источник: AP 2019

Об этом сообщает Grupo La Provincia.

По информации источника, кроме клуба Российской премьер-лиги в игрока заинтересован и испанский «Гранада». 25-летний уругваец уже выступал за насридов в сезоне-2016/17.

За сезон-2018\19 футболист принял участие в 16 матчах всех турниров в составе аргентинского клуба. За все встречи он так и не смог отметиться каким-либо результативными действиями.