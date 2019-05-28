«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»
Защитник аргентинского «Индепендьенте» и сборной Уругвая Гастон Сильва может перейти в «Краснодар».
Защитник аргентинского «Индепендьенте» и сборной Уругвая Гастон Сильва может перейти в «Краснодар».
Об этом сообщает Grupo La Provincia.
По информации источника, кроме клуба Российской
За сезон-2018\19 футболист принял участие в 16 матчах всех турниров в составе аргентинского клуба. За все встречи он так и не смог отметиться
Контракт Сильвы с «Индепендьенте» истекает в 2021 году.