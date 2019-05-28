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10:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»

Защитник аргентинского «Индепендьенте» и сборной Уругвая Гастон Сильва может перейти в «Краснодар».

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Grupo La Provincia.

По информации источника, кроме клуба Российской премьер-лиги в игрока заинтересован и испанский «Гранада». 25-летний уругваец уже выступал за насридов в сезоне-2016/17.

За сезон-2018\19 футболист принял участие в 16 матчах всех турниров в составе аргентинского клуба. За все встречи он так и не смог отметиться каким-либо результативными действиями.

Контракт Сильвы с «Индепендьенте» истекает в 2021 году.

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