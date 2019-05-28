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11:12 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 28 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

РПЛ проводит в социальной сети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на домашнем поле разгромил самарские «Крылья Советом» со счетом 6:0. Чалов отметился двумя забитыми голами. За 21-летнего нападающего проголосовало 53,71% зрителей (27540 голосов). В минувшем сезоне РПЛ Чалов стал лучшим бомбардиром (15 голов).

Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси (36,66%), третьим стал португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш (2,8%).

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