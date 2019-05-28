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12:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Подкаст «Разговоры с арбитром»: диагноз российскому футболу, мировому хоккею и стареющей «Барселоне»

Вышел очередной эпизод подкаста Русской службы Би-би-си.

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Источник: РИА "Новости"

В седьмом выпуске подкаста «Разговоры с арбитром» Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают победителей и проигравших российского футбольного первенства, анализируют успех финских хоккеистов, спорят о том, как можно реанимировать «Барселону» и делают прогнозы на главные финалы футбольного сезона.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться — здесь.

Подкаст «Разговоры с арбитром» можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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