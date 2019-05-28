Подкаст «Разговоры с арбитром»: диагноз российскому футболу, мировому хоккею и стареющей «Барселоне»

В седьмом выпуске подкаста «Разговоры с арбитром» Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают победителей и проигравших российского футбольного первенства, анализируют успех финских хоккеистов, спорят о том, как можно реанимировать «Барселону» и делают прогнозы на главные финалы футбольного сезона.