«Локомотив» подпишет с футболистом Крыховяком контракт на три года

В сезоне-2018/19 польский игрок выступал за «Локомотив» на правах аренды из французского ПСЖ с правом последующего выкупа. В 39 матчах сезона он забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Понимание того, кто останется в “Локомотиве”, есть, кто именно, не скажу. Подпишем контракт или решим его не продлевать — объявим. Что касается Крыховяка, решаются последние юридические вопросы. Контракт будет подписан на три года», — сказал Кикнадзе.