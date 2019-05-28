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13:39 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» подпишет с футболистом Крыховяком контракт на три года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. «Локомотив» заключит новый трехлетний контракт с полузащитником Гжегожем Крыховяком на три года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Василий Кикнадзе.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2018/19 польский игрок выступал за «Локомотив» на правах аренды из французского ПСЖ с правом последующего выкупа. В 39 матчах сезона он забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Понимание того, кто останется в “Локомотиве”, есть, кто именно, не скажу. Подпишем контракт или решим его не продлевать — объявим. Что касается Крыховяка, решаются последние юридические вопросы. Контракт будет подписан на три года», — сказал Кикнадзе.

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России и выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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