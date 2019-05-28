Новый формат лимита на легионеров в РПЛ будет утвержден на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «6+5»: на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

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Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также существует вариант «8+17».

«Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться», — сказал Дюков.