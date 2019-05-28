Новый формат лимита на легионеров в РПЛ будет утвержден на следующей неделе
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в Российской
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе утвердит новый формат лимита на легионеров в Российской
В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «6+5»: на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также существует вариант «8+17».
«Мы понимаем, что клубам нужна ясность уже сейчас, но перенести вопрос была их инициатива. Вы знаете, за какой я подход, за прошедшие пять дней РФС и РПЛ провели консультации, есть определенная динамика, позиции клубов начинают сближаться», — сказал Дюков.
«Думаю, мы сможем принять решение, не дожидаясь планового исполкома, который планировался в июне. Думаю, что на следующей неделе проведем исполком по этому вопросу, чтобы клубы смогли провести трансферную политику», — добавил он.