Глава РФС считает, что идея расширения премьер-лиги заслуживает рассмотрения

Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома РФС, которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников РПЛ до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

«Расширение лиги до 18 команд — это была инициатива владельцев ряда клубов лиги, я считаю, что идея заслуживает проработки. Меня беспокоит, что наши клубы проводят 32 официальные игры, это мало. Считаю, что клубы и команды должны проводить больше официальных матчей», — сказал Дюков.

Кроме того, глава РФС отметил, что правила получения лицензии для участия в чемпионате России могут быть изменены. «Та ситуация, в которой оказался “Анжи”, это неправильная ситуация. Мы не хотели бы допускать ее в будущем. Возможно, подходы к лицензированию будут изменены».