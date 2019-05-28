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13:53 (мск), источник: ТАСС

Глава РФС считает, что идея расширения премьер-лиги заслуживает рассмотрения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что идея с расширением Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов должна быть рассмотрена. Об этом он сказал во вторник на конференции организации в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома РФС, которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников РПЛ до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

«Расширение лиги до 18 команд — это была инициатива владельцев ряда клубов лиги, я считаю, что идея заслуживает проработки. Меня беспокоит, что наши клубы проводят 32 официальные игры, это мало. Считаю, что клубы и команды должны проводить больше официальных матчей», — сказал Дюков.

Кроме того, глава РФС отметил, что правила получения лицензии для участия в чемпионате России могут быть изменены. «Та ситуация, в которой оказался “Анжи”, это неправильная ситуация. Мы не хотели бы допускать ее в будущем. Возможно, подходы к лицензированию будут изменены».

«Анжи» занял предпоследнее, 15-е место в таблице и покинул премьер-лигу. Клуб имеет финансовые проблемы и может прекратить свое существование.

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