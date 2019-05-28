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13:57 (мск), источник: ТАСС

Футболист Погребняк готов остаться в «Урале» еще на один сезон

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Урал» 35-летний Павел Погребняк, контракт которого заканчивается летом 2019 года, готов подписать новое однолетнее соглашение. Об этом сообщил ТАСС во вторник президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

«И Бикфалви будет играть, и Годзюр, и Емельянов, их договоры давно переписаны, заключены дополнительные соглашения, — сказал Иванов. — По селекции мы видим, как будем вступать в следующий сезон».

«Что касается Погребняка, он, скорее всего, останется. С ним разговаривал наш спортивный директор — Павел готов остаться еще на год, а мы готовы продолжить сотрудничество с ним», — добавил президент «Урала».

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Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в «Томь», а через год — в «Зенит», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2008 году Погребняк перешел в немецкий «Штутгарт», за который выступал с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском «Фулхэме».

Из «Фулхэма» нападающий перешел в английский «Рединг» (2012−2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета «Рединга» из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона. В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское «Динамо», в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне после расформирования «Тосно» Погребняк стал свободным агентом, в августе подписал контракт с «Уралом».

За «Урал» Погребняк провел в нынешнем сезоне 14 матчей, забил три гола. В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей.

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