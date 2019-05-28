Сезон без Кокорина: пять главных скандалов российского футбола

За сезон 2018/19, который прошел после чемпионата мира, в российском футболе произошло много скандалов.

Игрока российской сборной Александра Кокорина, выступающего за «Зенит», и его друга Павла Мамаева из «Краснодара» суд приговорил к реальным срокам лишения свободы. Капитан «Спартака» Денис Глушаков стал для многих болельщиков антигероем, а главного тренера сборной Станислава Черчесова СМИ заподозрили в участии в нечестных схемах.

Русская служба Би-би-си рассказывает о главных скандалах футбольного сезона.

Кокорин и Мамаев

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?

Одними из главных героев или антигероев российского футбола в этом сезоне стали игроки, которые успели выйти на поле всего несколько раз — полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

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В октябре прошлого года после матча между своими командами в Петербурге Кокорин и Мамаев решили поехать в Москву, чтобы вместе отдохнуть. О том, как окончилась эта поездка, писали уже не спортивные, а общественно-политические и судебные СМИ.

Сначала, выйдя из ночного клуба, компания Кокорина и Мамаева, в которой также был младший брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и друг спортсменов Александр Протасовицкий, избила водителя Виталия Соловчука. Причиной конфликта стала случайность: девушка из компании случайно села в машину потерпевшего, перепутав ее с такси. После, отправившись в «Кофеманию», спортсмены устроили драку с Денисом Паком, главой одного из департаментов минпромторга России.

После того, как в интернете появилось видео двух драк, общественность стала требовать наказать футболистов. Гнев общественности на Кокорина и Мамаева выливается не впервые. В 2016 году после вылета сборной России с чемпионата Европы друзья отправились в Монте-Карло, где, несмотря на поражение, потратили десятки тысяч евро на шумную вечеринку, сообщали СМИ.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/45b0b2d8-5e24-493e-b851-0396bb0f4fa8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1318840" target="_blank">«Я испытал страдания!» Пак выступил против Кокорина</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя несколько дней после драк в Москве спортсменов задержали и отправили в СИЗО. С тех пор на футбольные поля они не выходили — Мамаев участвовал только в матчах с другими арестантами. В изоляторе игроки находятся до сих пор, у Кокорина в заключении серьезно обострилась травма колена.

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Расследование двух инцидентов, снятых на камеру, заняло почти полгода, а в следственную группу вошли 18 человек. К моменту, как дело о хулиганстве и побоях передали в суд, многие начали даже жалеть футболистов. О том, что их поступок несоразмерен такому длительному заключению, говорили и другие игроки российской премьер-лиги, и главный тренер сборной Черчесов, и ведущая Тина Канделаки — и даже политик Алексей Навальный.

В итоге Кокорина приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев. Даже с учетом того, что футболистам засчитают часть срока, который они провели в СИЗО, за решеткой игроки должны провести еще месяцы.

Дальнейшие футбольные перспективы игроков неясны. «Зенит» и его главный тренер Сергей Семак ждут Кокорина обратно, но неясно, позволит ли ему играть больное колено. Мамаев формально остается игроком «Краснодара», но владелец клуба миллиардер Сергей Галицкий уже дал понять, что после такого поступка видеть полузащитника в своей команде не хочет.

Опала Глушакова

Спорт-Экспресс 1 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 2 / 15 2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 3 / 15 2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 4 / 15 2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский Алексей Иванов 5 / 15 Спорт-Экспресс 6 / 15 2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 7 / 15 2016 год. Денис Глушаков в сборной России Спорт-Экспресс 8 / 15 2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров Алексей Иванов 9 / 15 Алексей Иванов 10 / 15 Спорт-Экспресс 11 / 15 2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком Спорт-Экспресс 12 / 15 2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде Спорт-Экспресс 13 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 14 / 15 2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 15 / 15

Капитан московского «Спартака» полузащитник Денис Глушаков стал для своего клуба символом чемпионского сезона 2016/2017. Тогда «Спартак» завоевал медали впервые за 15 лет. По итогам того сезона Российский футбольный союз признал его лучшим футболистом года.

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За полтора года ситуация изменилась драматически. Сезон 17/18 «Спартак» начал тяжело. В первых девяти матчах клуб добился всего двух побед. Игра команда спровоцировала критику фанатов, в том числе известных.

Актер и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в сентябре опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором в стихах раскритиковал главного тренера Массимо Карреру. Глушаков и его одноклубник Андрей Ещенко поставили этой записи лайки.

Каррера на следующий же день отправил их в дубль. А в октябре руководство «Спартака» уволило Карреру — команде тогда не хватало всего одного очка до второго места в чемпионате.

Объединение болельщиков «Фратрия» распространило заявление, в котором выразило несогласие с этим решением, а также потребовало отстранить Глушакова от матчей «в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды».

Источник: РИА

Олег Кононов, новый главный тренер, Глушакова в состав вернул. Но фанаты капитана не простили. На каждом матче на трибунах появились плакаты с зачеркнутой восьмеркой — под этим номером играет капитан клуба.

А в феврале болельщики расклеили по Москве плакаты, в которых изобразили владельца клуба Леонида Федуна и Глушакова героями фильма «Фантастические твари и где они обитают».

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Впрочем, консенсуса среди болельщиков нет, и во время дерби с ЦСКА, в котором «Спартак» уступил 0:2, фаната с шарфом с оскорбительной надписью в адрес Глушакова избили.

Пресса смаковала и подробности личной жизни Глушакова. Сначала в сентябре в интернет попало видео, снятое женой Глушакова: на нем он снят с другой девушкой в бане. В феврале появилась запись обсуждения бракоразводного процесса — мужской голос (якобы футболиста) угрожает привлечь к делу ФСО, ФСБ и других представителей власти.

Позже была еще одна утечка, из которой следовало, что настраивал против Карреры других футболистов. Подлинность этих утечек никто не подтвердил.

Контракт Глушакова со «Спартаком» действует до 2020 года, но спортивные СМИ ожидают, что он покинет клуб уже сейчас. Олег Кононов не смог добиться выхода «Спартака» в Лигу чемпионов, в таблице клуб стал лишь пятым, а в последнем матче проиграл «Оренбургу», игра закончилась со счетом 2:0.

Крах «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб из Дагестана сначала лишился денег, а потом и лицензии, позволяющей участвовать в профессиональных матчах. По итогам этого сезона команда, возможно, перестанет существовать.

Еще несколько лет назад махачкалинский «Анжи» считался богатым клубом. В 2011 году команду купил миллиардер Сулейман Керимов.

За следующие сезоны в футболках «Анжи» успели поиграть экс-форвард «Интера» Самуэль Это’О и бывший защитник «Реала» Роберто Карлос — звезды мирового футбола. Тренером побывал Гус Хиддинк, который на чемпионате Европы 2008 года привел российскую сборную к бронзовым медалям.

В Махачкале построили «Анжи Арену» и открыли футбольную академию. Клуб играл в финале Кубка России и в Лиге Европы, втором по значимости европейском турнире, дошел до ⅛ финала.

Но концу 2013 года Керимов решил перестроить команду и начал с резкого сокращения расходов. Дорогие иностранные игроки ушли, клуб сделал ставку на молодых футболистов. Выделять средства на поддержку команды прекратило и правительство Дагестана.

И уже в конце сезона «Анжи» вылетел во вторую лигу. А в 2016 году Керимов продал клуб дагестанскому бизнесмену Осману Кадиеву.

По итогам предыдущего сезона «Анжи» вновь вылетел из премьер-лиги, но благодаря случайности смог принять участие в чемпионате: пермский «Амкар» отказался от выступления из-за финансовых проблем.

Осман Кадиев | Источник: РИА

Летом Кадиев рассказал СМИ о том, что клубу не хватает финансирования, он потерял всех спонсоров. «Анжи» с трудом позволял себе аренду стадиона в Махачкале, который построил Керимов.

Дошло до того, что руководство «Анжи» менее чем за неделю до старта чемпионата с трудом нашло деньги на авиабилеты в Екатеринбург на матч с «Уралом». «Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны», — заявил Кадиев.

В итоге за сезон «Анжи» выиграл лишь пять матчей. В таблице он занял предпоследнее 15-е место и вновь вылетел из премьер-лиги.

К весне у клуба накопились долги на несколько сотен миллионов рублей — в первую очередь по зарплате.

В итоге футбольные чиновники отказались продлить лицензию клубу на участие во всех турнирах Российского футбольного союза — в любой лиге.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/2fad3c01-c01d-4bfd-ba46-233e9fdbdfbe" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1331738" target="_blank">Финансовая яма «Анжи»: есть ли выход?</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой не дать пропасть клубу. Главный тренер Магомед Адиев, который покидает команду, на последней пресс-конференции рассказал, что миллиардер был готов поддержать команду, но не почувствовал поддержки.

«Он сказал: если бы я видел, что стадион заполняется, я бы помог «Анжи», — рассказывал Адиев. «Я вижу, что «Анжи» никому не нужен», — цитировал миллиардера тренер.

«Мы не скоро увидим [дагестанский] клуб в премьер-лиге, — заключил Адиев. — Очень жаль, что так все заканчивается».

Аленичев в «Енисее»

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Аленичев, в прошлом известный футболист, а теперь тренер, этот сезон провел в Красноярске.

Сначала все шло хорошо. Клуб занял третье место во второй лиге, пробился в стыковые матчи и благодаря краху «Амкара» попал в элитный дивизион.

Команду целиком перестроили. Многие новички признавались, что решили отправиться в Красноярск именно из-за Аленичева. Побед при этом не было — ни одного выигранного матча за два месяца.

Осенью в ситуацию вмешалось руководство клуба, и после того, как «Енисей» вылетел из Кубка России после поражения от «Локомотива», отстранило Аленичева. Пошли разговоры о расторжении контракта.

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После этого, как писал Sports.ru, Аленичев «воспользовался богатым политическим прошлым». Футболист — член «Единой России», бывший советник бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова, а в период 2007—2010 года — даже член Совета Федерации.

Аленичев пожаловался на свое отстранение губернатору Александра Уссу. И тот распорядился, чтобы Аленичеву дали возможность продолжить работать, утверждал сам тренер в разговоре со «Спорт-экспрессом».

А потом полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был Аленичев. Его заподозрили в вождении в нетрезвом виде. Сам он настаивал, что пил только безалкогольное пиво, но от освидетельствования отказался. Тогда Аленичев уверял, что инцидент произошел «неспроста» и за ним якобы следили.

У тренера отобрали клубную машину, суд лишил его прав на полтора года.

Поссорился Аленичев и с игроками. Сначала отправил Александра Харитонова, легенду «Енисея», в молодежный состав. Кроме того, у него возник конфликт с лидером команды, игроком сборной Болгарии Петаром Занаевым (и тот покинул команду).

Фанаты Аленичевым тоже были недовольны — на матчах фанаты вывешивали баннеры с лозунгами «Дима, пора домой» — и обращались к губернатору Уссу с просьбой уволить тренера. Руководство Красноярского края дало Аленичеву доработать сезон. 27 мая он объявил об уходе из клуба.

«Агузаровгейт»

Весной этого года спортивные СМИ много писали об Алане Агузарове. Агузаров — агент и одновременно личный юрист Станислава Черчесова, главного тренера сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Клиентами Агузарова за последнее время стали многие молодые игроки сборной России.

Как утверждал комментатор Василий Уткин, игроки переходили к Агузарову, потому что тот связан с Черчесовым. Расследование о связях Агузарова и Черчесова провела и «Фонтанка».

Черчесов приглашал в клубы, в которых он ранее работал, и в сборную России футболистов, агентом которых был Агузаров, сообщали СМИ. А вызов в национальную команду повышает рыночную стоимость игрока, констатировала «Фонтанка».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5RxD41wj17w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне — как, наверное, и любому тренеру или футболисту — необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией, — отвечал на эти упреки Черчесов. — Подчеркиваю, он не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение».

«Мои взаимоотношения и работа со Станиславом Черчесовым никак не распространяются на сотрудничество с другими клиентами, естественно, никаких преимуществ у ребят от этого нет», — заявлял Агузаров, отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов.

3 апреля Уткин сообщил, что неизвестный напал на него, плеснув в лицо слезоточивым веществом. Он связывал это с последним выпуском своего видеоблога, в котором шла речь об «агузаровгейте».