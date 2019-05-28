Кононов остается на посту главного тренера «Спартака»
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба «Спартак», заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба «Спартак», заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун.
Заседание совета директоров «Спартака» проходит во вторник в Москве.
«Все остаются, все хорошо», — ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды «Спартака») и Виктор Булатов (главный тренер «Спартака-2»).
«Спартак» занял пятое место в чемпионате России, в следующем сезоне команда начнет выступление в квалификационном раунде Лиги Европы. «Красно-белые», проиграв в матче заключительного 30-го тура