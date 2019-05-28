Кононов остается на посту главного тренера «Спартака»

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Заседание совета директоров «Спартака» проходит во вторник в Москве.

«Все остаются, все хорошо», — ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды «Спартака») и Виктор Булатов (главный тренер «Спартака-2»).

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.