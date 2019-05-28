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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов остается на посту главного тренера «Спартака»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Олег Кононов останется главным тренером московского футбольного клуба «Спартак», заявил журналистам член совета директоров клуба Андрей Федун.

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Заседание совета директоров «Спартака» проходит во вторник в Москве.

«Все остаются, все хорошо», — ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды «Спартака») и Виктор Булатов (главный тренер «Спартака-2»).

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Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.

«Спартак» занял пятое место в чемпионате России, в следующем сезоне команда начнет выступление в квалификационном раунде Лиги Европы. «Красно-белые», проиграв в матче заключительного 30-го тура премьер-лиги «Оренбургу» (0:2), упустили четвертое место в таблице и путевку в групповой турнир Лиги Европы, которые достались столичному ЦСКА.во вторник в Москве.

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