«Спартак» определился с задачами на следующий сезон

«В предстоящем сезоне совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы — попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы», — написано на официальном сайте красно-белых.