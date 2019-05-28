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20:26 (мск), источник: Sport24

«Спартак» определился с задачами на следующий сезон

Московский «Спартак» по итогам сегодняшнего заседания совета директоров определился с задачами на следующий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

«В предстоящем сезоне совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы — попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы», — написано на официальном сайте красно-белых.

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Был также утвержден план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займется новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.

«Спартак» также официально объявил о решении сохранить за Кононовым пост главного тренера.

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