«Спартак» определился с задачами на следующий сезон
Московский «Спартак» по итогам сегодняшнего заседания совета директоров определился с задачами на следующий сезон.
Московский «Спартак» по итогам сегодняшнего заседания совета директоров определился с задачами на следующий сезон.
«В предстоящем сезоне совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы — попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы», — написано на официальном сайте
«Спартак» также официально объявил о решении сохранить за Кононовым пост главного тренера.