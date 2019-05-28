«Спартак» заключил новый контракт с Мелкадзе
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт с московским «Спартаком». Условия заключения соглашения пока не известны.
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Георгий Мелкадзе продлил контракт с московским «Спартаком». Условия заключения соглашения пока не известны.
Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать условия нового соглашения с форвардом. Мелкадзе выступает в составе «Спартака» с 2014 года. В завершившемся сезоне 22-летний российский нападающий принял участие в 10 матчах Российской
По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской