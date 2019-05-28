Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
9«Локомотив» выиграл Кубок России
28 мая, источник: Чемпионат.com

Мостовой: Причины веры руководства «Спартака» в Кононова? Может, неустойка

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение совета директоров московского клуба оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«При подписании контракта у любого тренера всё хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, всё начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришёл в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания. Кто-то пользуется своими шансами, кто-то — нет.

Читайте также
«Спартак» определился с задачами на следующий сезон

Что касается причин веры руководства в Кононова, его подписали полгода назад, наверняка — на хороший контракт. Может, какая-то неустойка. В наше время слов-то таких не знали. А сейчас — подпишешь контракт, можешь сигарету на 20 лет закурить и отдыхать.

Верю ли я в Кононова? Я верю в футбол и футболистов. Раньше был один тренер, а сейчас 20 человек на скамейке сидят. Но «Спартак» был, есть и будет всегда", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Московский «Спартак» определился с задачами на следующий сезон
Самого ценного игрока КХЛ не пригласили на закрытие сезона
«Рубин» объявил об уходе четырех футболистов основного состава
Тренер «Челси» в гневе ушел с тренировки из-за ссоры игроков
Серена Уильямс снова выбрала эпатажный костюм для «Ролан Гаррос»
Форвард ЦСКА стал лучшим игроком мая в Российской премьер-лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь