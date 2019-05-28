Мостовой: Причины веры руководства «Спартака» в Кононова? Может, неустойка

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«При подписании контракта у любого тренера всё хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, всё начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришёл в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания. Кто-то пользуется своими шансами, кто-то — нет.

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Что касается причин веры руководства в Кононова, его подписали полгода назад, наверняка — на хороший контракт. Может, какая-то неустойка. В наше время слов-то таких не знали. А сейчас — подпишешь контракт, можешь сигарету на 20 лет закурить и отдыхать.