Мостовой: Причины веры руководства «Спартака» в Кононова? Может, неустойка
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение совета директоров московского клуба оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение совета директоров московского клуба оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
«При подписании контракта у любого тренера всё хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, всё начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришёл в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания.
Что касается причин веры руководства в Кононова, его подписали полгода назад, наверняка — на хороший контракт. Может,
Верю ли я в Кононова? Я верю в футбол и футболистов. Раньше был один тренер, а сейчас 20 человек на скамейке сидят. Но «Спартак» был, есть и будет всегда", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.