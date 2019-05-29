Золотой Заболотный, еврокубковый Аджоев и уверенный Кононов. Неочевидные итоги РПЛ-2018/19
Все гораздо интереснее, чем есть на самом деле.
Все гораздо интереснее, чем есть на самом деле.
Завершился очередной сезон РПЛ. «Зенит» стал чемпионом. «Локомотив» с «Краснодаром» попали в Лигу чемпионов, а ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал» — в Лигу Европы. «Анжи» и «Енисей» покинули компанию сильнейших. Казалось бы, все логично. Но были в этом сезоне вещи, которые удивили.
После чемпионата мира и результативного начала сезона РПЛ — 5 голов в первые 10 туров — мало кто сомневался, что именно Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром лиги. Но сразу после матча с «Краснодара» он перестал забивать. Зато не перестал участвовать в голевых атаках партнеров. Длилась безголевая серия до конца апреля. Затем — дубль «Краснодару».
Чалова и Азмуна к тому моменту было уже не догнать. Зато за звание лучшего ассистента РПЛ побороться было вполне реально, что Дзюба и сделал. На его счету официально 10 голевых передач. Хотя на самом деле их было 11 — в официальной статистике не учтен ассист из матча в Казани. Причина — рикошет, который ни на что не повлиял.
Зато Дзюба впервые стал чемпионом России!
Есть в российском футболе несколько игроков с известными фамилиями, но с ограниченным набором умений. Ничего плохого не хотим сказать: Борис
Тем не менее, в этом сезоне Ротенберг дебютировал в Лиге чемпионов. А Аджоев уже через полтора месяца сыграет в Лиге Европы. Пока в квалификации, куда и вышел его тульский «Арсенал». Но тоже достижение.
Антон Заболотный — еще один футболист, о котором говорят не
Но именно Заболотный решил исход чемпионской гонки. В гостевом матче против «Ахмата» именно с его паса Дриусси сравнял счет. Этого гола хватило для завершения золотой гонки.
22 ноября 2008 года стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию. Болельщикам разрешили забрать кресла с трибун. И пообещали, что уже в 2011 году
Даже в течение нынешнего сезона сроки сдачи объекта постоянно переносились. И до последнего оставался шанс, что в этом чемпионате «Динамо» не сыграет дома. Но в итоге все было согласовано, трава наконец согласилась вырасти. И «Динамо» открыло
Мечта владельца «Краснодара» Сергея Галицкого — выпустить на поле 11 воспитанников. А пока одни мечтают, другие делают. Правда, речь не о воспитанниках, а просто о российских футболистах. В начале марта казанцы начали домашний матч с «Ахматом» без легионеров в старте (такого не случалось с 2003 года, то есть никогда за время выступлений «Рубина» в Премьер-лиге). И даже смогли выиграть.
А ведь еще не поросли мхом времена, когда у «Динамо» на поле выходили 11 легионеров. Правда, там виной всему были большие деньги. А у «Рубина» причина такого доверия российским игрокам — отсутствие денег.
Кажется, Олег Кононов — единственный за долгое время тренер «Спартака», в которого болельщики массово не верили еще до прихода. Даже несмотря на бодрый старт, победу на Кубке Матч Премьер и хороший процент набранных очков среди всех главных тренеров «Спартака» в этом сезоне, веры не прибавилось.
Но Олег Георгиевич пока мужественно противостоит хейту. Точнее, он его игнорирует. Но ведь игнор как форма противостояния тоже имеет право на жизнь. Сегодня «Спартак» объявил, что Кононов не будет уволен. Так что продолжение сериала гарантировано нам как минимум до ответного матча квалификации Лиги Европы.
Да, этот итог кажется вполне очевидным. Но если вспомнить, что было прошлым летом, получается не все так однозначно. Уход всех лидеров, кроме Фернандеса и Акинфеева, экстренная комплектация состава ноунеймами из подвалов бразильского футбола, проваленный старт чемпионата — 2 очка в первых 3 турах и 13 место в таблице.
После такого пошли разговоры о том, что армейцы будут бороться за выживание. И выжить получилось. А еще получилось дважды грохнуть «Реал» в Лиге чемпионов и до последнего бороться за попадание в тройку. Но провальная весна перечеркнула надежды ЦСКА на медали. Зато не вылетели!