Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком мая в Российской премьер-лиге

За 21-летнего нападающего проголосовало 42,07% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси (18,04%), третье — нападающий «Зенита» Артем Дзюба (17,02%). Всего в голосовании приняло участие 31 074 человека.

В мае Чалов дважды признавался игроком тура. Он провел четыре матча, в которых на его счету дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» (6:0) и гол во встрече с грозненским «Ахматом» (1:0). Всего в сезоне-2018/19 Чалов провел 30 игр, забив 15 мячей и отдав семь голевых передач.