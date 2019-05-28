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28 мая, источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком мая в Российской премьер-лиге

ТАСС, 28 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком мая в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба российского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста месяца совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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За 21-летнего нападающего проголосовало 42,07% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси (18,04%), третье — нападающий «Зенита» Артем Дзюба (17,02%). Всего в голосовании приняло участие 31 074 человека.

В мае Чалов дважды признавался игроком тура. Он провел четыре матча, в которых на его счету дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» (6:0) и гол во встрече с грозненским «Ахматом» (1:0). Всего в сезоне-2018/19 Чалов провел 30 игр, забив 15 мячей и отдав семь голевых передач.

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