Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Новое соглашение 22-летнего форварда, который является воспитанником «Спартака», рассчитано на три года.

Мелкадзе дебютировал за основной состав «красно-белых» в 2015 году, с тех пор сыграл за «Спартак» 19 матчей и не забил ни одного гола.