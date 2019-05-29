Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Новое соглашение 22-летнего форварда, который является воспитанником «Спартака», рассчитано на три года.
Мелкадзе дебютировал за основной состав «красно-белых» в 2015 году, с тех пор сыграл за «Спартак» 19 матчей и не забил ни одного гола.