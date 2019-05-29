«Спартак» будет платить Мелкадзе 3 млн рублей в месяц, подъёмные — € 100 тыс
Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе по новому контракту составит 3 млн рублей в месяц.
Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе по новому контракту составит 3 млн рублей в месяц.
Также футболист получит € 100 тыс. евро в качестве подъёмных за продление соглашения.
Накануне, 28 мая, «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» продлил соглашение с Мелкадзе. Новый контракт рассчитан на три сезона — до лета 2022 года.
Форвард выступает в составе
По итогам минувшей кампании «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне