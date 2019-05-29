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13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» будет платить Мелкадзе 3 млн рублей в месяц, подъёмные — € 100 тыс

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе по новому контракту составит 3 млн рублей в месяц.

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Также футболист получит € 100 тыс. евро в качестве подъёмных за продление соглашения.

Накануне, 28 мая, «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» продлил соглашение с Мелкадзе. Новый контракт рассчитан на три сезона — до лета 2022 года.

Форвард выступает в составе красно-белых с 2014 года. В завершившемся сезоне Георгий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.

По итогам минувшей кампании «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы. Ранее «Спартак» объявил, что главный тренер команды Олег Кононов будет готовить команду к новому сезону.

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