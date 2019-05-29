«Не потерпим предателя в команде». Фанаты «Динамо» выступили против возвращения Ташаева

«В свете появившейся информации о возможном возвращении одного запасного игрока московского “Спартака”, не так давно игравшего за наш клуб, хотим напомнить нашу позицию по данному футболисту. В прошлом сезоне мы много раз ее высказывали с трибун. Но сейчас хотим повторить ее для динамовского руководства и инициаторов перехода. Динамовские болельщики не потерпят в команде предателя», — говорится в заявлении.

«В свете появившихся слухов о возвращении Ташаева в “Динамо”, могу сказать следующее: болельщики не примут его обратно! Нам абсолютно неважны причины его поступка, слил ли его Широков, грамотно развел агент или он хотел расти как игрок в “большой” команде. Нам все равно. Я, как и все мои друзья и знакомые, не хотим его видеть в “Динамо”. Пришло новое руководство, ожидается построение амбициозной команды для решения больших задач, будет в корне неправильно возвращать его. К чему это приведет, можно посмотреть как раз в той команде, из которой его хотят забрать. Искренне надеюсь, что руководство не пойдет по такому пути», — сказал Пикуза Sport24.