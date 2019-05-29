Тренер «Ростова» покинул клуб

Маслов работал в «Ростове» с 2004 года и в разное время тренировал главную и молодёжную команды.

«Ростов» благодарит Александра Маслова за годы, проведённые в клубе, в качестве тренера и игрока. Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере и на тренерском поприще! Двери клуба всегда остаются открытыми для Александра Владимировича, — говорится в сообщении клуба.

До завершения карьеры игрока Маслов провел за ростовчан 188 матчей и является рекордсменом клуба по количеству голов (97).