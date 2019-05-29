Тренер «Ростова» покинул клуб
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тренер Александр Маслов покинул футбольный клуб «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовской команды.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тренер Александр Маслов покинул футбольный клуб «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовской команды.
Маслов работал в «Ростове» с 2004 года и в разное время тренировал главную и молодёжную команды.
«Ростов» благодарит Александра Маслова за годы, проведённые в клубе, в качестве тренера и игрока. Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере и на тренерском поприще! Двери клуба всегда остаются открытыми для Александра Владимировича, — говорится в сообщении клуба.
До завершения карьеры игрока Маслов провел за ростовчан 188 матчей и является рекордсменом клуба по количеству голов (97).
«Я благодарю “Ростов” за полученный бесценный опыт. Клуб навсегда останется в моем сердце. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, а всех болельщиков — за потрясающую поддержку на матчах основной и молодёжной команд. От всей души желаю “Ростову” удачи и побед», — сказал Маслов.