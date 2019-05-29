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9«Локомотив» выиграл Кубок России
14:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» отказался от участия в летнем турнире, учтя опыт 2018 года

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире для клубов Российской премьер-лиги, учтя опыт подготовки к прошлому сезону, заявил РИА Новости генеральный директор «красно-зеленых» Василий Кикнадзе.

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Источник: РИА "Новости"

К подготовке к июньским матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в состав сборной России вызваны Маринато Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Федор Смолов. В сборную Грузии отправятся Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия, а Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус должны помочь команде Польши.

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«Мы постараемся учесть опыт прошлого сезона при подготовке к новому, — сказал Кикнадзе по телефону, отвечая на вопрос о большом количестве игроков “Локомотива”, вызванных в национальные сборные. — “Локомотиву” предлагали участвовать в летнем турнире с участием клубов премьер-лиги, но не получилось в связи с тем, что учли опыт прошлого сезона. Было принято решение, что к сезону будем готовиться по-другому».

«Что касается контрактов, как только мы договоримся, то сразу объявим на сайте клуба. Пока рано говорить о том, насколько состав “Локомотива” изменится летом, посмотрим, как пойдет», — добавил он.

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