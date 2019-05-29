«Локомотив» отказался от участия в летнем турнире, учтя опыт 2018 года

К подготовке к июньским матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в состав сборной России вызваны Маринато Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Федор Смолов. В сборную Грузии отправятся Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия, а Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус должны помочь команде Польши.

«Мы постараемся учесть опыт прошлого сезона при подготовке к новому, — сказал Кикнадзе по телефону, отвечая на вопрос о большом количестве игроков “Локомотива”, вызванных в национальные сборные. — “Локомотиву” предлагали участвовать в летнем турнире с участием клубов премьер-лиги, но не получилось в связи с тем, что учли опыт прошлого сезона. Было принято решение, что к сезону будем готовиться по-другому».