«Локомотив» отказался от участия в летнем турнире, учтя опыт 2018 года
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире для клубов Российской
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Локомотив» отказался от участия в летнем турнире для клубов Российской
К подготовке к июньским матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в состав сборной России вызваны Маринато Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Федор Смолов. В сборную Грузии отправятся Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия, а Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус должны помочь команде Польши.
«Мы постараемся учесть опыт прошлого сезона при подготовке к новому, — сказал Кикнадзе по телефону, отвечая на вопрос о большом количестве игроков “Локомотива”, вызванных в национальные сборные. — “Локомотиву” предлагали участвовать в летнем турнире с участием клубов
«Что касается контрактов, как только мы договоримся, то сразу объявим на сайте клуба. Пока рано говорить о том, насколько состав “Локомотива” изменится летом, посмотрим, как пойдет», — добавил он.