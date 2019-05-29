7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Луиз Адриану, «Спартак»

В РПЛ: 23 матча, 6 голов, 5 результативных передач

32-летний форвард провел слабый сезон, хотя считался главной ударной силой команды наравне с Зе Луишем. И возраст здесь не может служить оправданием. Не исключено, что результативность Луиза снизилась из-за неудачного сезона всей команды, которая выступала ниже своих возможностей и деградировала. В последнем туре бразилец, не игравший из-за дисквалификации, успел еще больше разозлить болельщиков «Спартака», выйдя в прямой эфир в инстаграме прямо во время матча команды.

Луиз Адриану, «Спартак» | Источник: РИА

Софьян Ханни, «Спартак»

В РПЛ: 18 матчей, 1 гол, 3 результативных передачи

28-летний Ханни даже с новым тренером не вписался в состав и не оправдал вложенных в него восьми миллионов евро. Игрок, который по идее должен был раздавать результативные передачи, креативить, да и сам забивать голы, имеет 75 процентов точных пасов и 1,4 попыток успешного дриблинга за игру. Это далеко не топовая статистика для футболиста его амплуа. Совсем слабо Ханни отрабатывал в обороне, получается, он команде не помощник.

Софьян Ханни, «Спартак» | Источник: РИА

Игорь Денисов, «Локомотив»

В РПЛ: 17 матчей, 1 результативная передача

Этот сезон в первую очередь стал разочарованием для самого 35-летнего игрока, который после мощнейшего чемпионского года уступил конкуренцию за место в стартовом составе 22-летнему Дмитрию Баринову. Денисов не радовал своими выступлениями еще в первой части сезона. А во второй и вовсе часто стал оставаться на скамейке запасных. С начала апреля полузащитник не сыграл за «Локо» ни одного матча. Есть футболисты, которые и в его возрасте рвут всех в Европе. К сожалению, к полузащитнику железнодорожников это не относится. Юрий Семин после 30-го тура признал, что Денисов уже не сильнейший на своей позиции в команде. Днем позже клуб объявил, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Игорь Денисов, «Локомотив» | Источник: РИА

Федор Смолов, «Локомотив»

В РПЛ: 24 матча, 7 голов, 3 результативных передачи

из них в «Локомотиве»: 22 матча, 6 голов, 2 результативных передачи

Железнодорожники потратили немало денег на 29-летнего форварда, который должен был стать звездой в атакующей линии команды. Но на деле стал тенью того игрока, что покорил всех выступлениями за «Краснодар». Временами Смолов блистал, но чаще терялся на поле и, похоже, так и не адаптировался на сто процентов к тактике Юрия Семина. Пока на его позиции куда убедительнее играет Джефферсон Фарфан.

Федор Смолов, «Локомотив» | Источник: РИА

Эмануэль Маммана, «Зенит»

В РПЛ: 6 матчей

Самый дорогостоящий защитник команды, купленный за 16 миллионов евро у «Лиона» два года назад, провел всего шесть матчей в чемпионате России. Да, у него была тяжелая травма — разрыв крестообразных связок. Но 23-летний аргентинец, которого в Европе еще пару лет назад считали одним из самых перспективных футболистов, проиграл конкуренцию возрастным Ивановичу и Ракицкому. И это не может не тревожить как самого игрока, так и болельщиков.

Эмануэль Маммана, «Зенит» | Источник: РИА

Клаудио Маркизио, «Зенит»

В РПЛ: 9 матчей, 2 гола

Мало кто понимает, зачем вообще итальянец понадобился «Зениту». Большую часть сезона 33-летний футболист залечивал травмы и в тактическую схему так и не вписался. Зато все время публиковал фотографии из музеев и различных модных мест Петербурга. Такой пиарщик клубу обходится довольно дорого.

Клаудио Маркизио, «Зенит» | Источник: AP

Абель Эрнандес, ЦСКА

В РПЛ: 14 матчей, 3 гола, 1 результативная передача

Когда клуб приобретал 28-летнего уругвайца, то был в курсе его проблем с травмами. Поэтому придираться к числу повреждений в сезоне не будем. Но здоровый, готовый и опытный Эрнандес также мало чем помог армейцам. Хотя в этой юной команде Виктора Гончаренко успели выделиться и отметиться практически все выходившие на поле. Форвард же завершил сезон всего с тремя голами на счету. И уже официально покидает команду. Возможно, найдет другой клуб в России. Но вряд ли такой же топовый, как ЦСКА.

Абель Эрнандес, ЦСКА | Источник: РИА