Адвокат Глушаковой: Денис хочет € 1,5 млн наличными? Это уголовно наказуемо

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«Денис не только бывший капитан «Спартака», но ещё и капитан очевидность. В соответствии с его контрактом предусмотрены определённые выплаты. Если процесс этих выплат будет официальным, проходить через бухгалтерию, клуб будет сам удерживать налоги поскольку является налоговым агентом, а также будет удерживать алименты.

В настоящее время «Спартак» добросовестно исполняет эти алименты. Когда речь идёт о выплате наличными, то говорится о нелегальной выплате из-под полы. Вероятно, Глушаков думает получить деньги наличными, а по документам провести так, как будто ему ничего не выплатили. Если это правда, то это глупо и примитивно. Мы в рамках судебного процесса запрашивали контракт, и он у нас есть. Обойти положения в контракте вряд ли получится, это первое. Второе, я сомневаюсь, что «Спартак» пойдёт на это. Репутация такого клуба стоит гораздо больше сэкономленных полутора миллионов долларов. Повторюсь, во время всего процесса «Спартак» ведёт себя добросовестно.