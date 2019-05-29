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29 мая, источник: Чемпионат.com

Адвокат Глушаковой: Денис хочет € 1,5 млн наличными? Это уголовно наказуемо

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию СМИ, согласно которой хавбек попросил свой клуб при расторжении контракта выплатить ему € 1,5 млн наличными.

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«Денис не только бывший капитан «Спартака», но ещё и капитан очевидность. В соответствии с его контрактом предусмотрены определённые выплаты. Если процесс этих выплат будет официальным, проходить через бухгалтерию, клуб будет сам удерживать налоги поскольку является налоговым агентом, а также будет удерживать алименты.

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Источник: Глушаков хочет 1,5 миллиона евро от «Спартака» за расторжение контракта

В настоящее время «Спартак» добросовестно исполняет эти алименты. Когда речь идёт о выплате наличными, то говорится о нелегальной выплате из-под полы. Вероятно, Глушаков думает получить деньги наличными, а по документам провести так, как будто ему ничего не выплатили. Если это правда, то это глупо и примитивно. Мы в рамках судебного процесса запрашивали контракт, и он у нас есть. Обойти положения в контракте вряд ли получится, это первое. Второе, я сомневаюсь, что «Спартак» пойдёт на это. Репутация такого клуба стоит гораздо больше сэкономленных полутора миллионов долларов. Повторюсь, во время всего процесса «Спартак» ведёт себя добросовестно.

Если такое вдруг произойдёт, мы всё запеленгуем, так как у нас есть контракт. Также данные действия, если они произойдут, будут квалифицироваться по нескольким статьям уголовного кодекса: уклонение от уплаты алиментов, неисполнение решения суда, мошенничество. Последствия? Во-первых, ограничения или лишение родительских прав, он ворует деньги у Дарьи и детей. Также он может понести и уголовное наказание, полтора миллиона долларов это квалифицируется как особо крупный размер", — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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